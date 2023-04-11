На данный момент соответствующие поправки в законопроект находятся в стадии принятия. Введение электронных повесток одобрено ко второму чтению законопроекта, направленного на создание единого реестра военнообязанных.
Закон вступит в силу со дня его подписания.
Сейчас повестки вручаются лично и под расписку.
По словам Андрея Картапалова, военнообязанные будут получать электронные повестки тремя способами:
- Через личный кабинет;
- Через портал Госуслуг;
- Через многофункциональные центры.
Электронные оповещения военкоматов будут дублировать содержание бумажных повесток.
Нет, традиционные способы оповещения военнообязанных сохранятся. Также рассматривается способ оповещения заказными почтовыми письмами.
Депутат заявил, что введение электронных повесток исправит «те недостатки в системе воинского учета, которые были вскрыты в 2022 году».
«Эта новая система ориентирована на человека и сводит к минимуму возможности ошибок и необходимость общения военнообязанного с комиссариатом», — отметил Картапалов, добавляет РБК.
Электронные повестки будут иметь такую же юридическую силу, как и бумажные.
С введением электронных повесток военнообязанный сможет дистанционно вставать на учет, сниматься с учета и вносить изменения в учетные данные.
Однако военнообязанный должен по прежнему лично являться в военкомат для прохождение медицинской комиссии и профессионального отбора.
Законопроект также предусматривает возможность заключить контракт военнообязанным со средним образованием.
«Мы считаем, что эти изменения соответствуют требованию времени и возможности нашей современной цифровой государственной системы и их внедрение существенным образом повысит эффективность», — добавил Картаполов.