12 апреля
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Жизнь

Электронные повестки. Заменят ли они бумажные, какую будут иметь силу и что известно

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил ТАСС о том, как будут работать электронные оповещения военкомата. Altapress.ru рассказывает, заменят ли в будущем электронные повестки бумажные, какую они будут иметь юридическую силу и нужно ли являться военнообязанному в военкомат.

Призыв срочников. Фоторепортаж из прошлого.
Призыв срочников. Фоторепортаж из прошлого.
Дмитрий Кудрявцев.
1
Электронные повестки уже ввели официально?

На данный момент соответствующие поправки в законопроект находятся в стадии принятия. Введение электронных повесток одобрено ко второму чтению законопроекта, направленного на создание единого реестра военнообязанных.

Закон вступит в силу со дня его подписания.

Сейчас повестки вручаются лично и под расписку.

2
Как будут приходить электронные оповещения военкомата?

По словам Андрея Картапалова, военнообязанные будут получать электронные повестки тремя способами:

  • Через личный кабинет;
  • Через портал Госуслуг;
  • Через многофункциональные центры.

Электронные оповещения военкоматов будут дублировать содержание бумажных повесток.

Призыв срочников. Фоторепортаж из прошлого.
Призыв срочников. Фоторепортаж из прошлого.
Дмитрий Кудрявцев.
3
Заменят ли электронные повестки бумажные?

Нет, традиционные способы оповещения военнообязанных сохранятся. Также рассматривается способ оповещения заказными почтовыми письмами.

Депутат заявил, что введение электронных повесток исправит «те недостатки в системе воинского учета, которые были вскрыты в 2022 году».

«Эта новая система ориентирована на человека и сводит к минимуму возможности ошибок и необходимость общения военнообязанного с комиссариатом», — отметил Картапалов, добавляет РБК.

4
Какую силу будут иметь электронные повестки?

Электронные повестки будут иметь такую же юридическую силу, как и бумажные.

Призыв срочников. Фоторепортаж из прошлого.
Призыв срочников. Фоторепортаж из прошлого.
Дмитрий Кудрявцев.
5
Приходить ли военнообязанному в военкомат после получения электронной повестки?

С введением электронных повесток военнообязанный сможет дистанционно вставать на учет, сниматься с учета и вносить изменения в учетные данные.

Однако военнообязанный должен по прежнему лично являться в военкомат для прохождение медицинской комиссии и профессионального отбора.

6
Какие еще вводят изменения?

Законопроект также предусматривает возможность заключить контракт военнообязанным со средним образованием.

«Мы считаем, что эти изменения соответствуют требованию времени и возможности нашей современной цифровой государственной системы и их внедрение существенным образом повысит эффективность», — добавил Картаполов.

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