Элегантная кошечка Ассоль из Барнаула ищет добрых хозяев.

Кошечка знает этикет на зубок, манеры отскакивают от лапок, взгляд натренирован внушать уважение — с такой кошкой не стыдно выступать даже на королевском приеме. Так заявляет продавец в объявлении на "Авито".

Ассоль привыкла к деликатному общению. Кому-то она может показаться несколько отстраненной и даже холодной кошкой, но леди всего лишь не хочет показаться навязчивой. Поняв, что вы ждете ее внимание, а не требуете его, мадам с удовольствием подойдет почесать щечки и даже на колени забраться будет не против. Ее мурлыкание льется мягкой музыкой, а лапки даже в играх будто исполняют причудливый танец, отчего задремать рядом с красавицей не составит труда.

Малышка ищет дом, где ее будут считать не просто хорошей, а идеальной кошкой и сравнить посмеют разве что с бриллиантом, никогда не ругая и не сомневаясь в любви пушистой аристократки.

"Ассоль не подойдет в семью с маленькими детьми. Не готова ужиться ни с какими животными. Пристраивается единственной питомицей", — отмечает продавец.

Кошечке два с половиной года, стерилизована.

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