8 апреля
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Жизнь

Элегантная кошечка Ассоль из Барнаула ищет добрых хозяев

Ассоль — леди, которой нет равных.

Элегантная кошечка Ассоль из Барнаула ищет добрых хозяев.
Элегантная кошечка Ассоль из Барнаула ищет добрых хозяев.
"Авито"

Кошечка знает этикет на зубок, манеры отскакивают от лапок, взгляд натренирован внушать уважение — с такой кошкой не стыдно выступать даже на королевском приеме. Так заявляет продавец в объявлении на "Авито".

Ассоль привыкла к деликатному общению. Кому-то она может показаться несколько отстраненной и даже холодной кошкой, но леди всего лишь не хочет показаться навязчивой. Поняв, что вы ждете ее внимание, а не требуете его, мадам с удовольствием подойдет почесать щечки и даже на колени забраться будет не против. Ее мурлыкание льется мягкой музыкой, а лапки даже в играх будто исполняют причудливый танец, отчего задремать рядом с красавицей не составит труда.

Малышка ищет дом, где ее будут считать не просто хорошей, а идеальной кошкой и сравнить посмеют разве что с бриллиантом, никогда не ругая и не сомневаясь в любви пушистой аристократки.

"Ассоль не подойдет в семью с маленькими детьми. Не готова ужиться ни с какими животными. Пристраивается единственной питомицей", — отмечает продавец.

Кошечке два с половиной года, стерилизована.

Ранее сообщалось, что впервые в истории барнаульского зоопарка родился верблюжонок.

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