Экстренно севший в сибирском поле самолет может остаться там в качестве экспоната

Авиакомпания так и не решила, что будет делать с воздушным судном, сообщает Mash Siberia .

Спустя полгода после экстренной посадки "Уральские авиалинии" так и не определились с судьбой самолета. Сначала его хотели отремонтировать, потом распилить и забрать ценные запчасти.

Глава Убинского района выдвинул другое предложение — оставить судно в качестве памятника. С осени прошлого года расходятся памятные магнитики с его изображением. Руководство "Уральских авиалиний" планами пока не делится.

Ранее самолет Airbus A320 экстренно приземлился в поле в Новосибирской области 12 сентября 2023 года.

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