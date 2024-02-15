Экстремальные морозы и повод для беспокойства. Что произошло в Алтайском крае 15 февраля

◆ Жителей Бийска напугал взрыв над промзоной: в разных районах города завибрировали окна, а в небо поднялся огромный столб дыма. В мэрии сообщили, что повода для беспокойства нет.
◆ Сразу после снежного шторма в Алтайский край возвращаются экстремальные морозы. 16 и 17 февраля в регионе ожидается понижение температуры до минус 38 градусов.
◆ Глава краевого Минздрава Дмитрий Попов объяснил, почему в регионе по-прежнему решены не все проблемы с поставками льготных лекарств.
◆ На трассе «Барнаул — Бийск» автомобиль судебных приставов при обгоне улетел в кювет. Водитель погиб.
◆ Возле здания первой электростанции Барнаула построят большой многоэтажный дом. А в самом историческом объекте (может быть) откроют ресторан.
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