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Жизнь

Экстремальные морозы и повод для беспокойства. Что произошло в Алтайском крае 15 февраля

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 15 февраля.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.

◆ Жителей Бийска напугал взрыв над промзоной: в разных районах города завибрировали окна, а в небо поднялся огромный столб дыма. В мэрии сообщили, что повода для беспокойства нет.

◆ Сразу после снежного шторма в Алтайский край возвращаются экстремальные морозы. 16 и 17 февраля в регионе ожидается понижение температуры до минус 38 градусов.

◆ Глава краевого Минздрава Дмитрий Попов объяснил, почему в регионе по-прежнему решены не все проблемы с поставками льготных лекарств.

◆ На трассе «Барнаул — Бийск» автомобиль судебных приставов при обгоне улетел в кювет. Водитель погиб.

◆ Возле здания первой электростанции Барнаула построят большой многоэтажный дом. А в самом историческом объекте (может быть) откроют ресторан.

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