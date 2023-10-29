Экспертиза: названа причина смерти экс-участника группы «Руки вверх»

Артист, на теле которого после смерти были обнаружены многочисленные побои, умер от сердечного приступа, пишет SHOT.

Во время приступа мужчина упал и сильно разбил голову — такие выводы сделали эксперты..

Хоронили музыканта с забинтованной головой из-за травм. Кроме того, его близким не разрешили смотреть на него после того, как его тело было обнаружено в его квартире — это также было связано с полученными артистом страшных травм.

Родственники и друзья Капырина в выводы специалистов не верят и продолжают настаивать на том, что его убили, указывает "Мослента".

По словам лидера группы Сергея Жукова, сам Владимир был динамичным человеком, многое успел сделать как профессионал, любил управлять самолетом и часто летал в Подмосковье.

Музыканта похоронили на Овчининском кладбище под Покровом.

Ранее мы писали о версиях смерти Владимира Капырина.