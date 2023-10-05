Эксперт рассказал, обязаны ли работодатели индексировать зарплату и на сколько

Эксперт платформы по поиску работы SupreJob рассказал, входит ли индексация зарплаты в обязанности работодателя, как часто она должна проходить и чем ее могут заменить.

Не право, а обязанность

Сразу стоит сказать, что индексация зарплаты – это не право, а обязанность. Она напрямую установлена статьей Трудового кодекса РФ.

Закон делит работодателей на две группы. В первую входят государственные организации - органы местного самоуправления, муниципальные и госучреждения.

Для них порядок индексации устанавливает нормативный акт, например, приказ или распоряжение для госоргана, в подчинении которого находится организация.

Во вторую группу входят негосударственные учреждения, в том числе коммерческого сектора. Для них в трудовом кодексе не предусмотрено никаких требований к механизму индексации.

Поэтому работодателям, которые не получают бюджетное финансирование, позволено самим выбирать любой порядок и условия. В том числе периодичность, величину и перечень выплат, попадающих под повышение.

В общем, все зависит от обстоятельств, специфики деятельности и уровня платежеспособности.

Налоги. Деньги. Прибыль. unsplash.com

Рекомендация - ежегодно

При этом организация обязана предусмотреть индексацию в договоре или локальном нормативном акте. Там должны быть перечислены:

периодичность проведения индексации;

сроки;

порядок;

Учитывая цель индексации – повысить реальное содержание зарплаты в связи с ростом цен на товары и услуги – рекомендуется проводить ее ежегодно.

«Конкретной периодичности проведения индексации в законе нет. Однако, как показывает практика, безопасней всего - минимум один раз в год», - отметил эксперт.

Кроме того, необходимо определить механизм и размер повышения, либо чем он определяется. Здесь вариантов может быть несколько: например, установить процент от оклада или повысить размер зарплаты в твердой сумме. Работодатель может выбрать любой удобный для него способ.

Еще желательно указать логику определения размера повышения. То есть как рассчитывается итоговое значение, которое будет проиндексировано.

Налоги. Деньги. Pixabay.com

Чем могут заменить индексацию

Поскольку индексация – не единственный способ обеспечить повышение реального уровня зарплаты, заменить ее можно премией. Но только если это будет предусмотрено в локальном акте.

«Иными словами, просто увеличивая работникам оклады или выплачивая премии, работодатель тоже может доказать, что он выполняет требования, установленные статьей 134 Трудового кодекса РФ», - уточнил эксперт.

Конечно, с этим связаны определенные риски. Поэтому стоит не просто повышать размер оклада или выплачивать сотрудникам премии. Нужно еще и прописать возможность такой замены, чтобы потом можно было на нее сослаться.

Иначе даже благие действия могут не признать в качестве замены индексации.

Деньги. Зарплата. pexels.com

Может ли работодатель отказаться

Верховный суд указал, что право работника на индексацию не зависит от усмотрения организации.

Работодатель не может не индексировать зарплату вообще.

Соответственно, повышение выплат должно быть в любом случае, независимо от того, есть ли в организации установленный порядок по его проведению или нет.

Что грозит за отсутствие индексации

Отсутствие индексации может послужить основанием для привлечения работодателя к ответственности за нарушение государственных нормативных требований охраны труда по статье КоАП РФ.

Кроме того, при выявлении такого нарушения инспекционный орган может обязать организацию установить порядок индексации и, соответственно, провести ее в установленном порядке.