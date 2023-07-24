Ученый предупредил туристов, каких змей стоит опасаться на Алтае

Так, ученый рассказал, что на Алтае водятся щитомордники.
Это гремучие змеи, но, в отличие от американских, у них нет погремушки на кончике хвоста.
Большую плотность этих змей наблюдают на сопках и на границе с Китаем.
Кроме щитомордников, из ядовитых пресмыкающихся в регионе водятся обыкновенная и степная гадюка.
Смертельно опасных змей на Алтае нет, если после укуса сразу обратиться в больницу.
Ранее экипаж ДПС спас мужчину после укуса гадюки на Алтае. Пострадавшего помогли доставить в медучреждение.