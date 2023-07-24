Ученый предупредил туристов, каких змей стоит опасаться на Алтае

Доктор биологических наук герпетолог Владимир Черлин рассказал, каких ядовитых змей можно встретить в Горном Алтае, передает RT .

Так, ученый рассказал, что на Алтае водятся щитомордники.

Это гремучие змеи, но, в отличие от американских, у них нет погремушки на кончике хвоста.

Большую плотность этих змей наблюдают на сопках и на границе с Китаем.

Кроме щитомордников, из ядовитых пресмыкающихся в регионе водятся обыкновенная и степная гадюка.

Смертельно опасных змей на Алтае нет, если после укуса сразу обратиться в больницу.

Ранее экипаж ДПС спас мужчину после укуса гадюки на Алтае. Пострадавшего помогли доставить в медучреждение.