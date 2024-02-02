Эксперт назвал запретные слова во время разговора с мошенниками

Эксперт по сетевым угрозам компании «Код Безопасности» Константин Шуленин рассказал, что во время разговора с мошенниками нельзя говорить «да» и «нет». Об этом сообщает Lenta.ru

Эксперт заявил, что даже обычное слово «да» которые люди могут использовать вместо «алло» мошенники могут использовать для подтверждения каких-либо операций.

Альтернативным вариантом может быть: «Слушаю вас». А базовые ответы «да» и «нет» лучше исключить во время разговора с неизвестными.

При этом если разговор кажется подозрительным, то лучше его прервать. Не стоит пытаться разыгрывать мошенника, так как ваши слова могут обернуться против вас.

Ранее сообщалось, что барнаульская пенсионерка вычислила мошенников, которые чуть не похитили у нее один млн рублей.

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