Экскурсию для дошколят провели в барнаульской пекарне

13 февраля в целях развития компетенции самоопределения воспитанники МБООУ «Детский сад № 56» посетили пекарню «Алтайский каравай». Экскурсия организована совместно комитетом по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда и комитетом по образованию города.

Это первая экскурсии на пекарню для ребятишек из детского сада, — отметила Наталья Кротова, председатель комитета по развитию предпринимательству, потребительскому рынку и вопросам труда, — для них это, прежде всего увлекательный и познавательный опыт. Ребята в течение года и дальше будут знакомиться с различными профессиями, а осенью примут участие в городском конкурсе Фестиваль профессий.

Во время экскурсии дети смогли узнать, как готовятся различные виды хлебобулочных изделий, ознакомиться с процессом замеса теста, выпечки. Дети увидели, какие ингредиенты используются для выпечки, какие процессы проходят в печи, чтобы получился вкусный и ароматный хлеб.

Экскурсия помогает ребятам развить интерес к приготовлению пищи с юного возраста, понять, что хлеб — это не просто продукт, который можно купить в магазине, но и целое искусство, которое требует определенных навыков и знаний, — комментирует экскурсию директор пекарни Татьяна Белканова.

Дети с удовольствием наблюдали за работой пекарей, а затем сами попробовали испечь небольшие булочки с разными начинками. Сделанные своими руками, они оказались самыми вкусными.

Эта поездка оставила у детей яркие впечатления и наверняка поможет им лучше понять, откуда берется еда, которую они ежедневно употребляют. Возможно, кто-то из малышей даже захочет стать пекарем, чтобы создавать вкусные и полезные изделия своими руками.

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