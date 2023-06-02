Экономика Сибири, стендап и водолазы. Что произошло в Алтайском крае 2 июня

- Специалисты МЧС осматривают водоемы Алтайского края к началу купального сезона. В ближайшие дни к ним присоединятся водолазы. Первые патрулирования уже провели в Барнауле, Славгороде, Рубцовске, Шелаболихинском и Усть-Пристанском районах.
- В Барнауле открыли первый стендап-клуб. Мы поговорили с его основателем — о том, кто и как будет смешить барнаульцев, какие темы комики обсудили бы с министром культуры и почему Виктору Томенко хорошо бы «прожариться».
- Депутаты Барнаульской гордумы утвердили новые правила для водителей электросамокатов.
- Сибирские муниципалитеты отстояли право не платить за уборку несанкционированных свалок «в одиночку». Теперь законодательство об уборке мусора ждут изменения.
- 2 июня отмечается Международный день борьбы с расстройствами пищевого поведения. РПП очень опасны — прочтите 5 важных текстов от алтайских врачей по этой теме.
- ЦБ представил анализ сибирской экономики, в том числе привел данные и по Алтайскому краю. Так, например, Центробанк отметил, что производство мяса птицы в регионе в 2023 году выросло на треть и повлияло на замедление инфляции.
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