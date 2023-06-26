27 июня
﻿
Жизнь

Лев залез на зебру, а пиратка получила фингал. Вспоминаем необычный конный праздник

Летом 2010 года в поселке Центральном на конеферме на базе АГАУ провели праздник конного спорта. Какие необычные костюмы подобрали участники к мероприятию – смотрите в историческом фоторепортаже altapress.

Открытый турнир по конному спорту. 2010 год.
Открытый турнир по конному спорту. 2010 год.
Олег Богданов

В открытом турнире по конному спорту участвовали в основном дети. Два дня – 26 и 27 июня – юные спортсмены демонстрировали свои умения выступать на состязаниях.

Ребята также набирались опыта, привыкали к атмосфере соперничества и учились ладить со своими четвероногими напарниками.

Организаторы удивили зрителей отсутствием трибун и ограждений. Каждый мог подойти к лошадям и погладить их.

Необычность событию придали и костюмы, в которых наездники прибыли на скачки. На праздник приехали львенок на "зебре", пиратка на разукрашенном скакуне и барышни в длинных платьях.

Открыли турнир соревнования по выездке, а завершилось мероприятие состязаниями по преодолению препятствий.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость