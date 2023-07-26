Ефремова младшего перевели из реанимации в обычную палату

Сына Михаила Ефремова Николая перевели из реанимации в обычную палату. Его состояние постепенно стабилизируется. Об этом сообщает Telegram-канал Mash .

По информации источника, Николай Ефремов находится в сознании и общается с врачами.

Актер перенес шесть серьезных операций и постепенно приходит в себя. Ему установили штифты на бедро после перелома, а также дренировали плевральную полость.

Николай уже пытается самостоятельно сидеть на кровати. Реабилитологи занимаются с ним гимнастикой для профилактики пролежней.

Напоминаем, что Николай Ефремов выпал из окна своей квартиры с третьего этажа 30 июня. Сам актер объяснил падение случайностью. Он добавил, что в тот день ждал возвращения жены с дочерью и делал уборку

Ранее врачи заявляли, что возник ряд осложнений, которые появились из-за употребления антидепрессантов и запрещенных веществ. Медики зафиксировали ухудшение работы головного мозга и других органов.