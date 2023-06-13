14 июня
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Жизнь

Бесценная доставка. Тысячу произведений искусства привезут в Барнаул на большую престижную выставку

С 20 июня в Барнаул начнут доставлять произведения и книги профессиональных сибирских живописцев, графиков, скульпторов, мастеров декоративного искусства и искусствоведов. 5 июля их представят в «Титов Арене» — на большой художественной выставке «Сибирь — XIII», посетить которую бесплатно сможет любой желающий.

Эскиз выставки «Сибирь — XIII».
Эскиз выставки «Сибирь — XIII».
vk.com/siberiaxiii

Как сообщают организаторы, в проекте «Сибирь — XIII» участвуют 713 художников и искусствоведов. Они представляют три республики, два края и пять областей СФО.

В экспозицию, которая займет 4 тыс. квадратных метров (то есть, в том числе и ледовую «чашу» «Титов Арены»), войдут около 1500 произведений.

«Сибирь — XIII» откроется 5 июля в 14:00 и будет работать до 29 июля. Посетителей выставки ждут экскурсии, лекции и мастер-классы. Вход будет бесплатным для всех.

Произведения участников выставки начнут прибывать в Алтайский край с 20 июня. В этот же день в город доставят выставочное оборудование, и в «Титов Арене» начнется монтаж экспозиции.

Справка

Выставка «Сибирь» — это проект «Союза художников России». Его история началась еще с советских «зональных» экспозиций 1960-х. Выставка открывается раз в пять лет в крупнейших городах Сибири. За право принять проект в 2023 году боролись сразу три города — Новокузнецк, Кемерово и Барнаул, который открывал выставку «Сибирь» единственный раз в 1980 году. Проект реализуется с использованием субсидии из бюджета Алтайского края в рамках государственной программы «Развитие культуры Алтайского края».

О том, как в Барнауле отбирали картины со всей Сибири для крупнейшей в истории края выставки, читайте здесь.

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