Джей Ло показала, как выглядит без косметики в 53 года

Дженнифер Лопес рассказала, как готовит кожу к повседневному макияжу. Также она поп-дива показала свое лицо полностью без косметики.

Певица нанесла сыворотку с эффектом лифтинга, питательный крем с эффектом осветления, бустер для сияния кожи и хайлайтер из собственной линейки уходовых средств, пишет super.ru.

Большинству комментаторов Джей Ло понравилась как до нанесения косметики, так и после. Однако многие упрекнули звезду - что не все могут позволить себе баночку сыворотки за тысячи долларов, указывает mail.ru. Они также заподозрили ее в использовании фильтров.

Ранее звезда Голливуда рассказала, кто заставлял ее носить сексуальные наряды. Шарлиз Терон в беседе рассказала о неприятном опыте работы с режиссером.

Между тем она снялась для рекламы парфюма в турецкой сауне. Это аромат Dior — J’adore Absolu. Лицом которого является актриса, фотомодель и продюсер Шарлиз Терон.