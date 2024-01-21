23 января
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Жизнь

Двух рэперов задержали во время выступления в питерском клубе

В Санкт-Петербурге задержали двух музыкантов во время выступления в клубе "Гигант-холл".

Задержанный в наручниках.
Задержанный в наручниках.
pexels.com

SHOT сообщает, что во время исполнения одной из песен правоохранители ворвались на сцену и задержали исполнителей Baby Melo (настоящее имя Гога) Меладзе и Badri (Орхан Ахмедов).

По информации источника причина задержания устанавливается. По одной из версий, это произошло из-за избиения девушки на территории заведения, по другой причиной задержания стал мат со сцены.

В настоящее время рэперы находятся в отделении.

Ранее сообщалось, что голый рэпер отправится служить в оркестровые войска.

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