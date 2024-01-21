Двух рэперов задержали во время выступления в питерском клубе

SHOT сообщает, что во время исполнения одной из песен правоохранители ворвались на сцену и задержали исполнителей Baby Melo (настоящее имя Гога) Меладзе и Badri (Орхан Ахмедов).
По информации источника причина задержания устанавливается. По одной из версий, это произошло из-за избиения девушки на территории заведения, по другой причиной задержания стал мат со сцены.
В настоящее время рэперы находятся в отделении.
Ранее сообщалось, что голый рэпер отправится служить в оркестровые войска.
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