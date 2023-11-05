Движение трамваев и троллейбусов восстановлено

Еще утром сообщалось о изменении маршрута трамваев и троллейбусов, к середине дня их удалось восстановить. Об этом сообщает Telegram-канал "Барнаул".
Ранее мы рассказывали про новый автобусный маршрут в Барнауле.
Удалось восстановить движение общественного транспорта по их прежнему маршруту.
Еще утром сообщалось о изменении маршрута трамваев и троллейбусов, к середине дня их удалось восстановить. Об этом сообщает Telegram-канал "Барнаул".
Ранее мы рассказывали про новый автобусный маршрут в Барнауле.
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