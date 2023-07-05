5 июля
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Жизнь

Движение пешеходов на мосту по пр. Ленина временно изменят

Строители готовятся собирать новый пролет моста по пр. Ленина, из-за чего широкую часть действующей пешеходной зоны перекроют, сообщает Telegram-канал "Мост".

Реконструкция моста по пр. Ленина.
Реконструкция моста по пр. Ленина.
t.me/most_barnaul

Длина будущего пролета составит 48 м. Из-за этого собирать балки для него будут на путепроводе, где сейчас ходят люди - эта площадка подходит лучше всего.

Чтобы обеспечить на время работ безопасность людей, проход по широкой части пешеходной зоны ограничат. Вместо этого организуют движение по тротуару.

Подрядчик уже делает защитное ограждение, а к концу недели начнет завозить металлоконструкции.

На малом и большом путепроводах смонтированы уже два пролета. Продолжают монтаж еще одного - между второй и третьей опорами. Проходят и другие строительные работы.

Ранее власти обрадовали барнаульцев новостью о скором окончании реконструкции моста по пр. Ленина.

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