Длина будущего пролета составит 48 м. Из-за этого собирать балки для него будут на путепроводе, где сейчас ходят люди - эта площадка подходит лучше всего.

Чтобы обеспечить на время работ безопасность людей, проход по широкой части пешеходной зоны ограничат. Вместо этого организуют движение по тротуару.

Подрядчик уже делает защитное ограждение, а к концу недели начнет завозить металлоконструкции.

На малом и большом путепроводах смонтированы уже два пролета. Продолжают монтаж еще одного - между второй и третьей опорами. Проходят и другие строительные работы.

Ранее власти обрадовали барнаульцев новостью о скором окончании реконструкции моста по пр. Ленина.