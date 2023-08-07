Две женщины получили травмы после падения с эскалатора в Бийске

Инцидент произошел в одном из торговых центров Бийска.
Пострадавшим после падения с эскалатора оказали медицинская помощь. Женщин доставили в медицинское учреждение в состоянии средней степени тяжести.
Угрозы жизни нет.
Бригада скорой помощи Бийска доставила в больницу двух женщин, которые получили травмы после падения с эскалатора.
Инцидент произошел в одном из торговых центров Бийска.
Пострадавшим после падения с эскалатора оказали медицинская помощь. Женщин доставили в медицинское учреждение в состоянии средней степени тяжести.
Угрозы жизни нет.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter