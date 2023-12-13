Две Парты Героя установила в школах Павловского района «Единая Россия»

Алтайские единороссы в рамках реализации партийного проекта «Новая школа» установили в Бродковской школе Парту Героя, посвященную участнику Великой Отечественной войны, Герою Советского Союза Борису Коневу. А в Шаховской школе появилась Парта Героя в память об участнике СВО Руслане Мударисове. Оба были выпускниками школ Павловского района.

Сержант Борис Конев отличился во время битвы за Днепр в сентябре 1943 года, тогда ему пришлось заменить командира взвода. На западном берегу реки вместе с небольшой группой бойцов он несколько часов вел бой с превосходящими силами противника. Красноармейцы удержали позиции, Борис Конев лично уничтожил 12 вражеских солдат. За этот подвиг он был удостоен звания Героя Советского Союза, получил орден Ленина и медаль «Золотая Звезда». В июле 1944 года во время переправы через Западный Буг получил ранение, от которого скончался. Ему было 30 лет. Имя Бориса Конева носят Бродковская школа и улица в Павловске. Парта Героя с его портретом, информацией о подвиге будет стоять в школьном музее.

Спустя 78 лет на территории Украины погиб 20-летний выпускник Шаховской школы Руслан Мударисов. Он был старшим матросом, старшим наводчиком расчета боевой машины реактивного артиллерийского взвода реактивной артиллерийской батареи войсковой части 13140. Руслан Мударисов защищал Донбасс с первых дней специальной военной операции и погиб спустя месяц после ее начала. Он представлен к награждению орденом Мужества посмертно. Посвященная ему Парта Героя будет стоять в кабинете истории.

Финансовую помощь в оформлении парт оказал член фракции «Единая России» в Алтайском краевом Заксобрании Николай Данилин.

На памятных мероприятиях, приуроченных к Дню Героев Отечества, в Бродковской и Шаховской школах побывала координатор партийного проекта «Новая школа» в Алтайском крае Марина Понкрашева. Она поблагодарила учителей и учеников за сохранение памяти о земляках, защищавших Родину.

Это не просто слова, стоит только посетить музеи в этих школах, — поделалась впечатлениями Марина Понкрашева.

А в День Героев Отечества, 9 декабря, единороссы установили Парту Героя в барнаульской школе №55 в память о ее выпускнике, известном алтайском общественнике Евгении Новикове. Он погиб в ДНР в ходе гуманитарной миссии в июле 2022 года.

Благодаря патриотическому проекту «Единой России» школьники в доступной форме узнают о земляках, совершивших доблестный поступок и проявивших личное мужество в ходе Великой Отечественной войны, локальных войн, а теперь и во время спецоперации. На партах размещен QR-код для мобильных устройств, с помощью которого можно узнать больше информации о героях. В Алтайском крае реализация проекта началась в декабре 2022 года. Первую Парту Героя единороссы установили в барнаульской гимназии №27 в честь участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза Владимира Смирнова.