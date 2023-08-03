4 августа
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Жизнь

Два штормовых предупреждения объявили в Алтайском крае

Два штормпрогноза начали действовать в Алтайском крае с 3 августа, сообщают в ГУ МЧС по региону.

Шторм. Гроза. Тучи.
Шторм. Гроза. Тучи.
unsplash.com

Предупреждение связано с тем, что в ближайшие дни в крае сохранится жаркая, но дождливая погода.

Так, 3 и 4 августа на территории региона ожидают кратковременные дожди и грозы

В предгорьях при грозах могут быть сильные дожди и даже град. А утром жителей застанет туман.

Ветер ночью юго-восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с. А вот днем порывы достигнут уже 18 м/с.

В Барнауле же ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Днем температура воздуха достигнет +29...+31 градуса.

Кроме того, специалисты передают, Алтайский край с 3 по 6 августа накроет аномальная жара - местами температура воздуха будет достигать свыше 30 градусов.

Ранее барнаульцы полюбовались суперлунием и сделали поразительные фотографии.

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