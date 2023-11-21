Два пригородных поезда в Алтайском крае временно изменят маршрут

24 ноября маршрут двух электричек сократиться из Барнаула до станции Озерки и обратно, сообщает altairegion22.

Билет на электрички в Сибири можно будет купить дешевле.

Маршрут будет следовать следующим образом:

Электропоезд № 6010 Барнаул — Озерки (отправление в 7:17) проследует только до станции Цаплино;

Электропоезд № 6009 Озерки — Барнаул отправится в рейс со станции Цаплино в 16:35.

Также в этот день электропоезд № 6011 Красный Боец — Барнаул проследует по участку Красный Боец — Цаплино на восемь минут раньше (отправление в 15:14). Далее все в привычном режиме.

Причина сокращений - ремонтные работы на посту электрической централизации.

Ранее сообщалось, что барнаульские дороги обработали химическими средствами.



