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Жизнь

ДТП-аномалия, зарплаты в «оборонке» и кандидат в губернаторы. Главное за день в Алтайском крае — 19 апреля

19 апреля Altapress.ru вспоминает о важных и интересных событиях, которые произошли в Алтайском крае.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.
  • «Единая Россия» определилась с кандидатом в губернаторы Алтайского края. Секретарь генсовета партии Андрей Турчак, обращаясь к сотрудникам завода прецизионных изделий, призвал поддержать на выборах Виктора Томенко.
  • Алтайской «оборонке» все еще требуются тысячи работников — несмотря на существенно выросшие зарплаты. Мы выяснили, что происходит в местном ОПК и кто ему нужен.
  • В Алтайском крае решили ужесточить комендантский час для детей и подростков. Так, например, в позднее время несовершеннолетним могут запретить гулять рядом с реками и озерами.
  • В Бийске сегодня утром произошло сразу семь массовых ДТП: все в одном месте и всего за час. Водители не cмогли справиться с внезапным апрельским гололедом.
  • В 50-х барнаульцы встречали рассветы над Обью на подвесном мосту. Кстати, именно тогда город прозвали Барнеаполем! Посмотрите, как все это было.
  • Барнаулец Александр Соболев вошел в десятку самых дорогих российских футболистов. Рыночную стоимость нападающего «Спартака» оценили в 9 млн евро.
  • Апрельские морозы стали рекордными для «двух Алтаев». Оказывается, такой низкой температуры здесь не было уже 16 лет. Кроме того, оба региона засыпало рекордными осадками.
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