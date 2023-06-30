Дроны высокого полета. Сельское хозяйство Алтайского края переходит на беспилотную авиацию

Как выглядит рабочий день оператора агродрона, зачем сельскохозяйственные беспилотники летают над полями Алтайского края по ночам, и почему другие летательные аппараты не выдерживают конкуренции с ними? Об этих и других нюансах использования беспилотной авиации в сельском хозяйстве рассказал заместитель директора компании «Приоритет Агро» Юрий Кишко.

Высокие стебли

— Когда и для чего вы начали применять агродроны, и для работы с какими культурами они предназначены?

— Дронами мы занялись четыре года назад. Они используются для опрыскивания растений средствами против вредителей, а также для внесения удобрений. Работаем с абсолютно любыми культурами. Пик работ, если говорить про Алтайский край, приходится на август-сентябрь. Конечно, мы начинаем гораздо раньше, имея такую возможность.

Те же, у кого своих дронов нет, вынуждены их нанимать. А поскольку денег на это жалко, то применяют их, как правило, на высокостебельных культурах, таких как подсолнечник, рапс. Обычно это происходит, когда другого выхода уже нет — когда наземный опрыскиватель просто не может заехать на поле из-за того, что стебли слишком высокие.

Сельскохозяйственные беспилотники. Анна Зайкова.

Мал да удал

— В чем преимущества сельскохозяйственных беспилотников перед наземными системами?

— Во-первых, это минимизация человеческого фактора. Человек, движущийся по полю на наземном опрыскивателе — а это, все-таки, машина широкая, от 20 до 36 м ширина захвата у нее — очень часто наезжает на препятствия, столбы зацепляет, например. Во-вторых, это экономия ресурсов: воды, топлива, технических средств.

Большой опрыскиватель стоит дорого, а для того, чтобы подвозить к нему воду, необходим еще и «КамАЗ», который гораздо дороже «ГАЗели», используемой для перевозки дронов. Кроме того, наземная техника оставляет на поле колею, а это, как минимум, 3% площади поля.

Сельскохозяйственные беспилотники. Анна Зайкова. Сельскохозяйственные беспилотники. Анна Зайкова. Сельскохозяйственные беспилотники. Анна Зайкова. Сельскохозяйственные беспилотники. Анна Зайкова. Сельскохозяйственные беспилотники. Анна Зайкова. Сельскохозяйственные беспилотники. Анна Зайкова. Сельскохозяйственные беспилотники. Анна Зайкова. Сельскохозяйственные беспилотники. Анна Зайкова.

— А если сравнивать с другими летательными аппаратами? Теми же «кукурузниками», например?

— Действительно, в сельском хозяйстве применяются парапланы, «кукурузники», вертолеты Ми-2, монокрыло. Но эти аппараты тоже дороги в эксплуатации и технология их сложна. К тому же для их использования необходимо дневное время суток, а это не всегда летная погода, да и полезные опылители в это время тоже трудятся.

Беспилотники хороши тем, что их винты не только удерживают аппарат в воздухе, но и направляют его поток вертикально вниз, заставляя рабочий раствор достигать своего объекта. В крылатых машинах такого эффекта нет.

Аналогичный эффект есть у вертолета, но он летит на высоте 20-25 метров и раствор просто испаряется, не успевая долететь до земли. А агродрон движется на высоте двух-трех метров, поэтому он гораздо эффективнее.

Сельскохозяйственные беспилотники. Анна Зайкова. Сельскохозяйственные беспилотники. Анна Зайкова. Сельскохозяйственные беспилотники. Анна Зайкова. Сельскохозяйственные беспилотники. Анна Зайкова. Сельскохозяйственные беспилотники. Анна Зайкова. Сельскохозяйственные беспилотники. Анна Зайкова. Сельскохозяйственные беспилотники. Анна Зайкова. Сельскохозяйственные беспилотники. Анна Зайкова. Сельскохозяйственные беспилотники. Анна Зайкова.

Любовь и нелюбовь к технологиям

— Насколько востребованы беспилотники в сельском хозяйстве Алтайского края?

— От желающих нет отбоя, мы просто не можем удовлетворить весь имеющийся спрос. Причем проблема не в бортах, а в бригадах, которые их эксплуатируют. Не хватает людей, готовых работать и зарабатывать. Кадровая проблема стоит очень остро.

Вообще же, в разных регионах ситуация обстоит по-разному. Мы ведь работаем не только по Алтайскому краю — в Благовещенске и Краснодарском крае есть наши бригады, которые оказывают услуги по обработке полей агродронами. Я сам из Краснодарского края, на Алтае живу шесть лет.

Сельскохозяйственные беспилотники. Анна Зайкова. Сельскохозяйственные беспилотники. Анна Зайкова. Сельскохозяйственные беспилотники. Анна Зайкова. Сельскохозяйственные беспилотники. Анна Зайкова. Сельскохозяйственные беспилотники. Анна Зайкова. Сельскохозяйственные беспилотники. Анна Зайкова. Сельскохозяйственные беспилотники. Анна Зайкова. Сельскохозяйственные беспилотники. Анна Зайкова.

— И как же выглядит Алтайский край на фоне других регионов?

— Есть парадокс. С одной стороны, Алтайский край очень сильно развит в плане высоких технологий. Здесь высока компьютеризация дорожного движения — камер очень много, штрафы автоматизированы, распространенность интернета по населенным пунктам гораздо плотнее, чем в других регионах РФ. При этом народ не любит современные технологии. На территории Алтайского края они заходят, к сожалению, очень сложно.

Когда изобрели первый паровой автомобиль, к нему тоже относились настороженно, теперь же без автомобиля сложно себе представить современную жизнь. То же самое происходит с любым нововведением. Это — будущее. Наши беспилотники поднимают по 20 кг, но уже на сегодняшний день существуют дроны, которые могут поднимать 200 кг — настоящие воздушные грузовики. Рано или поздно и у нас такое будет, это реалии жизни.

Сельскохозяйственные беспилотники. Анна Зайкова. Сельскохозяйственные беспилотники. Анна Зайкова. Сельскохозяйственные беспилотники. Анна Зайкова. Сельскохозяйственные беспилотники. Анна Зайкова. Сельскохозяйственные беспилотники. Анна Зайкова. Сельскохозяйственные беспилотники. Анна Зайкова. Сельскохозяйственные беспилотники. Анна Зайкова.

Потому что мы пилоты

— Вы упомянули, что проблема не в бортах, а в кадрах. В чем заключаются сложности с привлечением людей в профессию?

— Проблема с кадрами заключается в следующем: зачастую молодые люди, которые достигают трудоспособного возраста, видя в интернете богатый и сытный образ жизни, полагают, что достаточно выпорхнуть из родного гнезда и мир им все даст. Они изначально готовы защищать свои права, при этом часто даже не знают, в чем заключаются их обязанности. Это основная проблема.

Люди же более зрелые, как правило, не решаются переквалифицироваться в операторов агродрона. Для них это все в диковинку. Они, в принципе, воспринимают беспилотники нормально, но вот управлять ими боятся. Хотя зарплата на таких устройствах значительно выше, чем на классической технике.

Сельскохозяйственные беспилотники. Анна Зайкова. Сельскохозяйственные беспилотники. Анна Зайкова. Сельскохозяйственные беспилотники. Анна Зайкова. Сельскохозяйственные беспилотники. Анна Зайкова. Сельскохозяйственные беспилотники. Анна Зайкова. Сельскохозяйственные беспилотники. Анна Зайкова. Сельскохозяйственные беспилотники. Анна Зайкова. Сельскохозяйственные беспилотники. Анна Зайкова. Сельскохозяйственные беспилотники. Анна Зайкова.

Правительство сейчас разрабатывает методику обучения в формате наставничества и привязку учеников-бюджетников контрактно к какому-то целевому хозяйству. То есть, студент отучился и обязан три-пять лет отработать в каком-то хозяйстве. Если он расторгает контракт, то обязан компенсировать государству затраты на его обучение. Но реально эта программа заработает, думаю, лет через пять, не раньше.

— Сколько времени требуется на подготовку полноценного оператора сельскохозяйственного беспилотника?

— На подготовку оператора даже из знающего какие-то азы ученика уходит года два. Научить летать можно быстро — взлетать, садиться, какие-то маневры выполнять, это не проблема. Основная-то задача — выполнять работу этим беспилотником. То есть, пилот должен знать элементарные азы агрономии.

Он должен понимать, как ему летать над полем, как его эффективно разбить на квадраты и организовать оптимальный маршрут переездов с места на место. Эти моменты приходят только с опытом и пока сам их не попробуешь, не ощутишь — не поймешь. Негативный фактор в плане обучения — это короткий сезон работ, буквально месяц-два.

Сельскохозяйственные беспилотники. Анна Зайкова. Сельскохозяйственные беспилотники. Анна Зайкова. Сельскохозяйственные беспилотники. Анна Зайкова. Сельскохозяйственные беспилотники. Анна Зайкова. Сельскохозяйственные беспилотники. Анна Зайкова. Сельскохозяйственные беспилотники. Анна Зайкова. Сельскохозяйственные беспилотники. Анна Зайкова. Сельскохозяйственные беспилотники. Анна Зайкова. Сельскохозяйственные беспилотники. Анна Зайкова.

Главное — желание

— Как устроен рабочий день оператора агродрона?

— Работа ведется преимущественно по ночам. В это время суток, как правило, нет ветра. Кроме того, полезные опылители (пчелы) спят, а вредители, как раз, по ночам «трудятся». Бывают моменты, когда летаем днем, но это происходит крайне редко и, как правило, касается подкормки растений удобрениями.

Выглядит это так: «ГАЗель», прицеп, два человека: пилот и помощник пилота. В идеале, взаимозаменяемые. Хотя бы одному из них необходимо водительское удостоверение. Желательно, категории С, потому что груз часто превышает 1,5 тонны.

Сельскохозяйственные беспилотники. Анна Зайкова. Сельскохозяйственные беспилотники. Анна Зайкова. Сельскохозяйственные беспилотники. Анна Зайкова. Сельскохозяйственные беспилотники. Анна Зайкова. Сельскохозяйственные беспилотники. Анна Зайкова.

Плюс техника, которая подвозит в поле рабочий раствор. Когда комплекс работает один, он сам для себя его готовит, когда их несколько — мы им готовим раствор в большой емкости, затем автоцистерна проезжает, раздает.

— Чего не хватает Алтайскому краю для массового внедрения беспилотников?

— Желания. Самое главное — желание.