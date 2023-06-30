Дроны высокого полета. Сельское хозяйство Алтайского края переходит на беспилотную авиацию

Высокие стебли
— Когда и для чего вы начали применять агродроны, и для работы с какими культурами они предназначены?
— Дронами мы занялись четыре года назад. Они используются для опрыскивания растений средствами против вредителей, а также для внесения удобрений. Работаем с абсолютно любыми культурами. Пик работ, если говорить про Алтайский край, приходится на август-сентябрь. Конечно, мы начинаем гораздо раньше, имея такую возможность.
Те же, у кого своих дронов нет, вынуждены их нанимать. А поскольку денег на это жалко, то применяют их, как правило, на высокостебельных культурах, таких как подсолнечник, рапс. Обычно это происходит, когда другого выхода уже нет — когда наземный опрыскиватель просто не может заехать на поле из-за того, что стебли слишком высокие.
Мал да удал
— В чем преимущества сельскохозяйственных беспилотников перед наземными системами?
— Во-первых, это минимизация человеческого фактора. Человек, движущийся по полю на наземном опрыскивателе — а это, все-таки, машина широкая, от 20 до 36 м ширина захвата у нее — очень часто наезжает на препятствия, столбы зацепляет, например. Во-вторых, это экономия ресурсов: воды, топлива, технических средств.
Большой опрыскиватель стоит дорого, а для того, чтобы подвозить к нему воду, необходим еще и «КамАЗ», который гораздо дороже «ГАЗели», используемой для перевозки дронов. Кроме того, наземная техника оставляет на поле колею, а это, как минимум, 3% площади поля.
— А если сравнивать с другими летательными аппаратами? Теми же «кукурузниками», например?
— Действительно, в сельском хозяйстве применяются парапланы, «кукурузники», вертолеты Ми-2, монокрыло. Но эти аппараты тоже дороги в эксплуатации и технология их сложна. К тому же для их использования необходимо дневное время суток, а это не всегда летная погода, да и полезные опылители в это время тоже трудятся.
Беспилотники хороши тем, что их винты не только удерживают аппарат в воздухе, но и направляют его поток вертикально вниз, заставляя рабочий раствор достигать своего объекта. В крылатых машинах такого эффекта нет.
Аналогичный эффект есть у вертолета, но он летит на высоте 20-25 метров и раствор просто испаряется, не успевая долететь до земли. А агродрон движется на высоте двух-трех метров, поэтому он гораздо эффективнее.
Любовь и нелюбовь к технологиям
— Насколько востребованы беспилотники в сельском хозяйстве Алтайского края?
— От желающих нет отбоя, мы просто не можем удовлетворить весь имеющийся спрос. Причем проблема не в бортах, а в бригадах, которые их эксплуатируют. Не хватает людей, готовых работать и зарабатывать. Кадровая проблема стоит очень остро.
Вообще же, в разных регионах ситуация обстоит по-разному. Мы ведь работаем не только по Алтайскому краю — в Благовещенске и Краснодарском крае есть наши бригады, которые оказывают услуги по обработке полей агродронами. Я сам из Краснодарского края, на Алтае живу шесть лет.
— И как же выглядит Алтайский край на фоне других регионов?
— Есть парадокс. С одной стороны, Алтайский край очень сильно развит в плане высоких технологий. Здесь высока компьютеризация дорожного движения — камер очень много, штрафы автоматизированы, распространенность интернета по населенным пунктам гораздо плотнее, чем в других регионах РФ. При этом народ не любит современные технологии. На территории Алтайского края они заходят, к сожалению, очень сложно.
Когда изобрели первый паровой автомобиль, к нему тоже относились настороженно, теперь же без автомобиля сложно себе представить современную жизнь. То же самое происходит с любым нововведением. Это — будущее. Наши беспилотники поднимают по 20 кг, но уже на сегодняшний день существуют дроны, которые могут поднимать 200 кг — настоящие воздушные грузовики. Рано или поздно и у нас такое будет, это реалии жизни.
Потому что мы пилоты
— Вы упомянули, что проблема не в бортах, а в кадрах. В чем заключаются сложности с привлечением людей в профессию?
— Проблема с кадрами заключается в следующем: зачастую молодые люди, которые достигают трудоспособного возраста, видя в интернете богатый и сытный образ жизни, полагают, что достаточно выпорхнуть из родного гнезда и мир им все даст. Они изначально готовы защищать свои права, при этом часто даже не знают, в чем заключаются их обязанности. Это основная проблема.
Люди же более зрелые, как правило, не решаются переквалифицироваться в операторов агродрона. Для них это все в диковинку. Они, в принципе, воспринимают беспилотники нормально, но вот управлять ими боятся. Хотя зарплата на таких устройствах значительно выше, чем на классической технике.
Правительство сейчас разрабатывает методику обучения в формате наставничества и привязку учеников-бюджетников контрактно к какому-то целевому хозяйству. То есть, студент отучился и обязан три-пять лет отработать в каком-то хозяйстве. Если он расторгает контракт, то обязан компенсировать государству затраты на его обучение. Но реально эта программа заработает, думаю, лет через пять, не раньше.
— Сколько времени требуется на подготовку полноценного оператора сельскохозяйственного беспилотника?
— На подготовку оператора даже из знающего какие-то азы ученика уходит года два. Научить летать можно быстро — взлетать, садиться, какие-то маневры выполнять, это не проблема. Основная-то задача — выполнять работу этим беспилотником. То есть, пилот должен знать элементарные азы агрономии.
Он должен понимать, как ему летать над полем, как его эффективно разбить на квадраты и организовать оптимальный маршрут переездов с места на место. Эти моменты приходят только с опытом и пока сам их не попробуешь, не ощутишь — не поймешь. Негативный фактор в плане обучения — это короткий сезон работ, буквально месяц-два.
Главное — желание
— Как устроен рабочий день оператора агродрона?
— Работа ведется преимущественно по ночам. В это время суток, как правило, нет ветра. Кроме того, полезные опылители (пчелы) спят, а вредители, как раз, по ночам «трудятся». Бывают моменты, когда летаем днем, но это происходит крайне редко и, как правило, касается подкормки растений удобрениями.
Выглядит это так: «ГАЗель», прицеп, два человека: пилот и помощник пилота. В идеале, взаимозаменяемые. Хотя бы одному из них необходимо водительское удостоверение. Желательно, категории С, потому что груз часто превышает 1,5 тонны.
Плюс техника, которая подвозит в поле рабочий раствор. Когда комплекс работает один, он сам для себя его готовит, когда их несколько — мы им готовим раствор в большой емкости, затем автоцистерна проезжает, раздает.
— Чего не хватает Алтайскому краю для массового внедрения беспилотников?
— Желания. Самое главное — желание.