Драка, «Дружба» и город на воде. Что произошло в Алтайском крае 14 августа

- В маленьком алтайском селе Дружба строят уникальный микрорайон. Подобного больше нигде в Алтайском крае нет, и вот почему.
- О барнаульском хоккее на траве теперь знают по всей России, но ничего хорошего в этом нет: в телеграм-каналах обсуждают ситуацию вокруг спортшколы, которая останется без зала для тренировок.
- В Барнауле бьет рекорды снос ветхого жилья. Но о реновации пока речи не идет. Почитайте, что сносят, кто именно это делает и зачем.
- Застройщики в Барнауле не оставляют надежд превратить воду в землю: в городе хотят застроить Лесной пруд и часть залива Оби — Ковша. При этом в России подобные проекты затеваются крайне редко.
- СК устанавливает обстоятельства смерти 59-летнего мужчины в Барнауле. Утром 14 августа, по версии следствия, его убили в драке во дворе дома по ул. Веры Кащеевой.
- Впервые после пандемии барнаульцы смогут добраться до Вьетнама коротким (но не кратчайшим) путем. Вот какие путевки уже предлагают турфирмы.