19 августа
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Жизнь

Дожди идут, грибы растут. Тихие охотники Алтайского края собирают килограммовые "шляпки"

Алтайские охотники не устают почти каждый день выходить в лес и собирать лесные дары. Тем более, что сейчас идет пик грибного сезона. Некоторые из грибников находят шляпки весом в 1 кг. Своими трофеями жители региона хвастаются в сообществе "Грибы и грибники Алтайского края".

Грибы Алтайского края
Грибы Алтайского края
Грибы и грибники Алтайского края

Тихие охотники не могут нарадоваться обилию грибов после продолжительных дождей. Урожай собирают в Волчихинском районе, Павловском лесу, Бийске, а также в барнаульском ленточном бору.

Поляны усеивают лисички, маслята и грузди. А вот белый гриб, наоборот, стал расти хуже, признаются опытные грибники. Зато начал появляться боровик.

Особенно удачливые охотники находят весьма крупную добычу. Так жительница Алтайского края срезала гриб весом в 1 кг. Находят и чуть меньше - весом в 640 грамм.

Грибы Алтайского края
Грибы Алтайского края
Грибы и грибники Алтайского края
Грибы Алтайского края
Грибы Алтайского края
Грибы и грибники Алтайского края

Своими достижениями жители региона хвалятся в социальных сетях:

"А лес все продолжает радовать. За пару часов, втроем, уже по потемкам практически по ведру набрали".

"Цели набрать не было, но получилось как всегда. С супругой и мелкими собрали 14 ведер, бабушка - два ведра и дядя - четыре ведра. Отец с сестрой - семь ведер. В общем круто. Полез Боровик. С одной поляны сегодня взял 38 штук".

"Поохотились, пожалуй, первый, нормальный раз в этом году. Как говорится, план минимум выполнен! Довольные как слоны".

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