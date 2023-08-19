Дожди идут, грибы растут. Тихие охотники Алтайского края собирают килограммовые "шляпки"

Тихие охотники не могут нарадоваться обилию грибов после продолжительных дождей. Урожай собирают в Волчихинском районе, Павловском лесу, Бийске, а также в барнаульском ленточном бору.
Поляны усеивают лисички, маслята и грузди. А вот белый гриб, наоборот, стал расти хуже, признаются опытные грибники. Зато начал появляться боровик.
Особенно удачливые охотники находят весьма крупную добычу. Так жительница Алтайского края срезала гриб весом в 1 кг. Находят и чуть меньше - весом в 640 грамм.
Своими достижениями жители региона хвалятся в социальных сетях:
"А лес все продолжает радовать. За пару часов, втроем, уже по потемкам практически по ведру набрали".
"Цели набрать не было, но получилось как всегда. С супругой и мелкими собрали 14 ведер, бабушка - два ведра и дядя - четыре ведра. Отец с сестрой - семь ведер. В общем круто. Полез Боровик. С одной поляны сегодня взял 38 штук".
"Поохотились, пожалуй, первый, нормальный раз в этом году. Как говорится, план минимум выполнен! Довольные как слоны".