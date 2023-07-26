Дожди, грозы и град продержатся в Алтайском крае до конца месяца

Алтайские синоптики поделились прогнозом до конца июля - в регионе и Барнауле стоит ожидать небольшое похолодание и дождливую погоду.

Погода в Алтайском крае 27 июля

Ночью сохранится тепло, от +15 до +20 градусов, в предгорьях местами +9...+14 градусов. Днем же воздух прогреется до +25...+30.

Ночью осадки начнутся только по западу - там местами кратковременные дожди, грозы. Ветер восточный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

А вот днем в отельных районах возможен град.

Погода в Барнауле 27 июля

Температура ночью - +15...+17 градусов. Днем - от +26 до +28.

Осадков можно не ждать, ветер от 3 до 10 м/с, восточный.

Гроза в Барнауле 25 июля. Александр Костюхин

Погода в Алтайском крае 28 июля

Ночью температура составит до +20, днем - от +24 до +29 градусов.

В отдельных районах кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные дожди, возможен град.

Ветер западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Погода в Барнауле 28 июля

Температура стабильно теплая, днем наконец-то спадет жара - воздух прогреется только до +26 градусов.

А во второй половине дня барнаульцев ожидает кратковременный дождь, возможна гроза.

Ветер западный, 7-12 м/с.

Гроза в Барнауле 25 июля. Александр Костюхин

Погода в Алтайском крае 29 июля

Температура +12...+17 градусов ночью и от +22 до +27 градусов - днем. Однако местами до +32.

Стоит ожидать кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные дожди.

Ветер западный, 6-11 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Погода в Барнауле 29 июля

Ночью температура составит +14...+16 градусов. Днем - до +26.

Кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер западный, 6-11 м/с.