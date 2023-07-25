27 июля
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Дожди, грозы и даже град ожидаются в Алтайском крае 25 июля

Синоптики алтайского гидрометцентра дают неутешительный прогноз на 26 июля. Ожидаются дожди, грозы и даже град.

Град в Барнауле
Град в Барнауле
В курсе 22

Погода в Алтайском крае

Ночью в Алтайском крае температура составит +13...+18 градусов, местами похолодеет до +7...+12 градусов.

Днем столбики термометров поднимутся до +25...+30 градусов. В утренние часы возможен туман.

В течение дня ожидаются кратковременные дожди, грозы, а при грозах местами возможен град. Ветер западный 3-8 м/с, местами порывы до 18 м/с.

Погода в Барнауле

Ночью в Барнауле температура составит +14...+16 градусов. В конце ночи вероятен кратковременный дождь.

В начале дня дождь не прекратится. Потеплеет до +26...+28 градусов. Ветер западный 3-8 м/с, порывы до 13 м/с.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость