Дотанцевался! Местную звезду в голубой рубашке задержали в Барнауле

Мужчину в голубой рубашке, который исполнял странные танцы в разных местах Барнаула, все же задержала полиция. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".

"Инцидент Барнаул" опубликовал вечером 18 мая фотографию, как полиция задерживает танцора в голубой рубашке.

"Потому что нельзя быть "веселым" таким", - прокомментировало сообщество.

Барнаульцы несколько опечалены этим сообщением - больше некому будет устраивать странные танцы в разных местах Барнаула.

"Нет, я не пойму, он же никого не обидел? Ну пляшет, да и что, пусть пляшет. Ловите реальных угроз!" "Ему помочь надо, а не задерживать..." "А этим лишь бы задержать, могли бы рядом встать и поддержать мужичка танцем".

Танцора стали замечать с начала мая. Первое видео с мужчиной появилось в Telegram-канале "В курсе 22". Его заметили на улице Энтузиастов в магазине "Мария-ра". Очевидцы рассказывают, что он танцевал с музыкой в телефоне возле магазина, а после зашел внутрь и продолжил танцевать уже там.

Затем "Инцидент Барнаул" сообщил, что танцор перебрался в ТРЦ Galaxy на первый этаж, рядом с "Ашаном". Он исполнял танец на коленях, а после и вовсе начал ползать по полу. Последнее появление чудака засняли у остановки на Павловском тракте.

Неизвестно, по какой причине мужчина начал показывать такие выступления. Одни предполагают, что он принял запрещенные вещества, другие подозревают, что танцор был не в себе.

Есть вероятность, что такими танцами барнаулец хотел прославиться. Ведь в Новосибирске живет такой же экстравагантный танцор, который выступает на протяжении двух лет. Ему 68 лет, у него нет проблем со здоровьем, и он танцует просто потому, что ему так хочется.