"Достойно будем жить". Кадыров опроверг слухи о своей болезни

В прямом эфире Рамзан Кадыров пил чай вместе с депутатом Госдумы Адамом Делимхановым.

Что подтвердить подлинность видео, Делимханов продемонстрировал зрителям экран телефона. На нем видны дата и время — 2 июля, 20:47.

Кадыров заявил, что он и Герой России находятся в полном порядке и "живут спокойно".

"Интересная жизнь, жизнь вообще интересной бывает, когда бывает короткой. Поэтому долго жить мы все равно не хотим. Коротко, но достойно будем жить", - заявил он.