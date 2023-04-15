Доставайте пуховики. В Гидрометцентре рассказали, сколько продлится снежная погода в Барнауле

Погода в Алтайском крае 16 апреля
Ночью температура составит от минус четырех до минус девяти градусов. В некоторых районах вновь гарантированно пойдет снег. На дорогах сохранится гололедица.
Ветер без порывов, юго-западный, 3−8 м/с.
Днем продолжится снегопад, а температура поднимется максимум до плюс пяти градусов. Довольно прохладно для середины апреля.
Ветер юго-западный, 5−10 м/с.
Погода в Барнауле 16 апреля
Ночью столбик термометра опустится до минус восьми. Утром барнаульцам стоит быть осторожнее на дорогах — обещают сильную гололедицу.
Ветер юго-западный, 3−8 м/с.
А вот обильный снегопад может обойти город — и ночь, и день пройдут преимущественно без осадков.
Днем, вероятно, уже выпавший снежный покров окончательно растает — обещают до плюс четырех градусов. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.
Погода в Алтайском крае 17 апреля
Температура ночью опустится до минус девяти градусов, в основном без осадков, однако на юге ожидают мокрый снег. На дорогах сильный гололед.
Ночью ветер юго-западный, 3−8 м/с, местами порывы до 14 м/с. Днем метель только усилится: ветер юго-западный, 5−10 м/с, местами порывы 15−20 м/с.
Днем станет чуть теплее: от минус одного до плюс четырех градусов. Местами и вовсе жара — до плюс девяти. Однако ожидается мокрый снег, на дорогах сильная гололедица.
Погода в Барнауле 17 апреля
Температура ночью будет буквально на пару градусов теплее предыдущего дня — от минус четырех до минус шести. Преимущественно без осадков. Утром на дорогах сильная гололедица.
Ветер юго-западный, 3−8 м/с.
Днем же опять пойдет мокрый снег, а столбик термометра поднимется максимум до минус одного.