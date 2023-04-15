Доставайте пуховики. В Гидрометцентре рассказали, сколько продлится снежная погода в Барнауле

Погода в Алтайском крае останется холодной и снежной как минимум до 17 апреля, сообщают синоптики .

Погода в Алтайском крае 16 апреля

Ночью температура составит от минус четырех до минус девяти градусов. В некоторых районах вновь гарантированно пойдет снег. На дорогах сохранится гололедица.

Ветер без порывов, юго-западный, 3−8 м/с.

Днем продолжится снегопад, а температура поднимется максимум до плюс пяти градусов. Довольно прохладно для середины апреля.

Ветер юго-западный, 5−10 м/с.

Метель. Снежная дорога. pexels.com

Погода в Барнауле 16 апреля

Ночью столбик термометра опустится до минус восьми. Утром барнаульцам стоит быть осторожнее на дорогах — обещают сильную гололедицу.

Ветер юго-западный, 3−8 м/с.

А вот обильный снегопад может обойти город — и ночь, и день пройдут преимущественно без осадков.

Днем, вероятно, уже выпавший снежный покров окончательно растает — обещают до плюс четырех градусов. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.

Метель в Алтайском крае. vk.com

Погода в Алтайском крае 17 апреля

Температура ночью опустится до минус девяти градусов, в основном без осадков, однако на юге ожидают мокрый снег. На дорогах сильный гололед.

Ночью ветер юго-западный, 3−8 м/с, местами порывы до 14 м/с. Днем метель только усилится: ветер юго-западный, 5−10 м/с, местами порывы 15−20 м/с.

Днем станет чуть теплее: от минус одного до плюс четырех градусов. Местами и вовсе жара — до плюс девяти. Однако ожидается мокрый снег, на дорогах сильная гололедица.

Метель. Михаил Хаустов

Погода в Барнауле 17 апреля

Температура ночью будет буквально на пару градусов теплее предыдущего дня — от минус четырех до минус шести. Преимущественно без осадков. Утром на дорогах сильная гололедица.

Ветер юго-западный, 3−8 м/с.

Днем же опять пойдет мокрый снег, а столбик термометра поднимется максимум до минус одного.