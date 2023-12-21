В России предложили изменить закон о досрочном выходе на пенсию

На сегодня правила досрочного выхода на заслуженный отдых прописаны в законе чётко, но воспользоваться правом могут единицы. Партия социалистов предлагает исправить эту несправедливость.

Идея законопроекта — снизить необходимый стаж для досрочного выхода на пенсию. Таким образом, гражданин получит возможность выработать необходимый стаж и выйти на заслуженный отдых на 5 лет раньше. Соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму, сообщает пресс-служба алтайских социалистов.

По законодательству, мужчины могут выйти на пенсию в 65 лет, женщины — в 60 лет. Те, кто работал на вредном производстве, служил по контракту или попал под увольнение в предпенсионном возрасте, могут воспользоваться этим правом на два года раньше. Для этого их страховой стаж должен быть не менее 42 лет у мужчин и 37 лет у женщин.

Как полагают в партии "Справедливая Россия — За правду", в документах право и правила его использования прописаны понятно, но на практике воспользоваться им могут далеко не все.

Посудите сами. Сегодня многие выпускники вузов оканчивают своё обучение в 23-24 года. После этого они начинают работать, и с учётом действующих правил, например, мужчины смогут досрочно уйти на пенсию только в 65-66 лет. К этому возрасту они и так пойдут на заслуженный отдых, значит, норма носит сугубо декларативный характер, — указал лидер партии Сергей Миронов.

По мнению социалистов, чтобы право досрочного выхода на пенсию реализовывалось на практике, мужчины должны иметь возможность выйти на пенсию со стажем 37 лет, а женщины — 32 года. Тогда досрочную пенсию мужчины смогут получить примерно в 60 лет, а женщины — в 55 лет.