19 апреля
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Жизнь

Дорожники рассказали, как справляются с аномальными апрельскими сугробами

Дороги и тротуары продолжают очищать от снега и посыпать их реагентами, сообщают в мэрии.

Уборка снега 19 апреля 2023.
Уборка снега 19 апреля 2023.
barnaul.org

За последние два дня выпало 17,3 мм снега. При этом один мм выпавшего снега приравнивается к одному-полутора сантиметрам высоты снежного покрова.

По ряду улиц работает спецтехника, дороги посыпают песчано-соляной смесью. На других улицах дошло до вывоза снега — и это почти в конце апреля.

С 17 числа дорожные службы и вовсе работают круглосуточно. В эту ночь, например, вышли 75 единиц техники. А сегодня днем на улицах работают более 100 специалистов и 80 единиц техники.

Также увеличили количество техники в рабочих в МБУ «Благоустройство и озеленение». Из городских парков, скверов и аллей тоже пришлось вывозить снег — этим занимаются 20 машин и более 60 работников.

Ранее altapress.ru вспоминал, как Алтай накрыло снегом на Первомай.

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