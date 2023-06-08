9 июня
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Жизнь

Донцова призналась, что просила подругу выйти замуж за своего мужа

71-летняя писательница Дарья Донцова призналась в программе "МАЛАХОВ", что просила подругу выйти замуж за своего мужа, если рак окончательно ее победит. Об этом сообщает StarHit.

Дарья Донцова
Дарья Донцова
Wikimedia Commons

Дарья Донцова в 2023 году потеряла супруга. После этого она скрылась от журналистов, не давала комментариев и тем более интервью. Однако спустя месяцы писательница все же пришла на передачу «МАЛАХОВ» на телеканале «Россия 1».

Автор детективов рассказала, как справляется с горем, и вспомнила прошлое. В том числе рассказала, как однажды сама была одной ногой в могиле и была уверена, что рак победил. Тогда она решила позаботиться о любимом муже.

"Я ведь, когда болела, подумала: «У меня трое детей, три собаки, мама и две бабушки. Меня не станет, а кому нужно такое хозяйство? Муж останется молодым, одиноким", - рассказывала Донцова.

И тогда писательница обратилась за помощью к подруге. Она попросила ее позаботиться о муже после ее смерти и выйти за него замуж.

Однако Дарья Донцова победила смерть. Но мужа спасти не удалось. Александр Донцов долгое время боролся с раком кишечника.

Донцов был профессором факультета психологии МГУ, доктором психологических наук, академиком РАН. Он изучал психологию малых групп и коллективов, межличностных отношений и массового сознания.

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