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Жизнь

Дольщики, беспилотники и Художественный музей. Что произошло 21 апреля в Алтайском крае

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 21 апреля.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.
  • Всех сотрудников барнаульского роддома при краевой больнице скорой помощи № 2 отправили в простой. Они уверены, что роддом, несколько десятилетий принимавший «тяжелых» беременных, хотят закрыть.
  • В Бийске бывшая жена военнослужащего, погибшего в СВО, судилась, чтобы ей и ее детям передали его орден Мужества. Но госнаграду отдали матери.
  • Около сотни обманутых дольщиков выйдут на пикет в Барнауле в эти выходные. Речь идет о собственниках помещений в апарт-комплексе «Sky-M» — его должны были сдать еще в 2017 году, а теперь выставили на торги.
  • В России остался единственный федеральный округ, ни в одном регионе которого не запрещены полеты гражданских беспилотников — Сибирский. Но даже в Сибири совсем уж свободно летать нельзя: необходимо получить разрешение.
  • Почти 90 произведений графики, живописи, аэрографии, декоративного искусства и скульптуры собрали на одной выставке в ГХМАК. Все 16 авторов — ученики и единомышленники одного художника.
  • Суд отклонил апелляцию жительницы Барнаула Марии Пономаренко, осужденной по делу о фейках о российской армии. Приговор — шесть лет лишения свободы, — вступил в законную силу.
  • В зоне СВО погиб 51-летний пограничник из Алтайского края Виталий Игнатенко. Его наградили орденом Мужества посмертно. У мужчины осталась жена и трое детей.
  • Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак сообщил, что Владимир Путин в мае встретится с Виктором Томенко. Формат встречи пока не известен.
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