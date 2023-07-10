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Жизнь

Долги, долги и аномалии. Что произошло в Алтайском крае 10 июля

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 10 июля.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.
  • В Алтайском крае из-за надвигающейся аномальной жары объявили штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют до +35 градусов.
  • Алтайский край вошел в пятерку регионов России, показавших наиболее серьезный рост выдачи потребительских кредитов: по сравнению с прошлым годом их объем вырос почти вдвое.
  • В горах Алтая сборщики лекарственных трав обнаружили труп женщины. Полиция пока не установила личность погибшей.
  • В Барнауле собираются построить «мощный» дом, магазин с парковкой на первом этаже, «портальную» автомойку. Смотрите, какие еще здания рассмотрели на градсовете.
  • Руководитель плейбэк-театра «Анапаит» рассказала, что это вообще такое — плейбэк-театр — и чем он живет в Барнауле.
  • Пришло то время, когда жители Алтайского края собирают грибы и ягоды ведрами. Маслята, лисички, черника и земляника — смотрите, где вся эта красота.
  • 66 лет назад полярник-радист из Барнаула Петр Целищев одним из первых в СССР покорил Антарктиду, а спустя два года — и Южный полюс. Он пробирался среди огромных айсбергов, видел акул, но умер в родительском доме: от холода. Вот его история.

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