Долг Google перед Россией вырос до 20 млрд рублей

Денежная задолженность российского подразделения корпорации Google перед его кредиторами на конец августа превысила 20,1 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС .

Кредиторы - ФНС, Ижевского радиозавода, компаний «Альфа текстайлз», «2ГИС», «Проксима текнолоджи» и четырех других - попросили суд признать российский Google банкротом и открыть в отношении него конкурсное производство.

Ранее российская «дочка» корпорации самостоятельно обратилась в суд и потребовала признать ее банкротом. По их словам, после ареста банковского счета в компании больше не могут сохранять сотрудников, выплачивать им зарплату, оплачивать поставщиком и подрядчиков.

Тогда арбитражный апелляционный суд ввел в отношении подразделения начальную процедуру банкротства — наблюдение.

По итогам 2022 года выручка компании снизилась почти в пять раз в сравнении с годом ранее - со 134,3 млрд до 24,2 млрд рублей.