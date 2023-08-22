Доброволец спас оказавшихся ночью в лесу бабушку и внучку в Алтайском крае

Сообщение о пропаже 82-летней пенсионерки и 6-летней девочки в Троицком районе поступило в полицию поздно вечером 19 августа, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Бабушка с внучкой решили отправиться в лес за грибами, но заблудились.

Всю ночь шел проливной дождь, однако правоохранители и волонтеры не прекращали поиски. С ними были также три кинолога.

Один из добровольцев, увидевший призыв о помощи в поисках в мессенджере, прибыл на место с супругой и двумя детьми на автомобиле.

Именно он обнаружил пенсионерку и девочку в двух км от села, на лесной дороге. Они сидели под деревом, были промокшие и обессиленные.

Позже бабушка рассказала, что сняла куртку и укрыла ею внучку, чтобы та не сильно замерзла и промокла. Обеих доставили в районную больницу. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

Ранее на Алтае эвакуировали серьезно пострадавшего мужчину Местный житель упал с кедра при сборе ореха и не смог передвигаться самостоятельно.