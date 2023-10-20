«Добрые крышечки» и «Коробка храбрости»: волонтеры Росводоканал Барнаул продолжают помогать пациентам детского онкоцентра

Два месяца назад мы с детьми обсуждали проблемы экологии и то, как в обычной жизни люди могут беречь нашу планету. Решили бороться с врагом, который очень сильно засоряет природу — пластиком. Все это время маленькие пациенты и их родители собирали в специальный контейнер крышечки — от бутылок, детского питания и лекарств. Персонал больницы также поддерживал это начинание, — рассказала менеджер по внутренним коммуникациям Росводоканал Барнаул Дарья Черных.
Все собранные за несколько месяцев пластиковые крышки передали на утилизацию компании ООО «ЭКО ПРОЕКТ» — официальному оператору по приему и переработке вторсырья.
Мы рассказали детям, что из переработанного пластика делают ручки, упаковку, спортивный инвентарь, и даже одежду. Маленькие пациенты сами решили, что будут продолжать собирать крышки дальше, — добавила Дарья Черных.
Руководители «ЭКО ПРОЕКТ» поблагодарили маленьких пациентов и медиков детского отделения онкологии за вклад в сохранение окружающей среды города Барнаула. А также поддержали и порадовали детей, борющихся с раком: в «Коробке добра» теперь есть новые игрушки, раскраски, развивающие игры. Малыши онкоцентра после неприятных процедур получают из «Коробки добра» подарки за смелость.
Мы очень рады, что присоединились к этому проекту. Мы учим детей быть добрыми, заботиться об экологии и сами становимся добрее. Я уверен, что ребята справятся со своей болезнью, а мы их безусловно будем в этом поддерживать. Все вместе мы сделаем ещё много добрых дел, — отметил генеральный директор ООО «ЭКО ПРОЕКТ» Владимир Лиханов.