До окончания приема заявок на вокальный конкурс «ОЛИМП» осталось 3 дня

Главный приз конкурса — поездка на музыкальный образовательный форум Леонида Агутина, который пройдёт с 1 по 11 июля в г. Сочи, а также запись песни в профессиональной студии.
Специальные призы конкурса — это акустические системы, профессиональные вокальные микрофоны, аудиосистемы и многое другое. Также участники конкурса получат дополнительные баллы к результатам ЕГЭ при поступлении в Алтайский государственный институт культуры.
К участию в конкурсе приглашаются исполнители, солисты, дуэты, ансамбли, хоровые коллективы детских и взрослых вокальных студий и других творческих объединений и образовательных организаций.
Заявки принимаются до 12 апреля (включительно).
Конкурсные номинации:
- Академический вокал.
- Эстрадный вокал.
- Джазовый вокал.
- Народный вокал (фольклор).
- Авторская песня.
Состав жюри конкурса:
- Александра Кузина — певица, финалистка шоу «Голос», «Новая звезда», педагог участников телевизионных конкурсов.
- Любовь Айкина — проректор по учебно-творческой работе Алтайского государственного института культуры, кандидат педагогических наук.
- Елизавета Бойцова — эстрадная вокалистка, лауреат международных конкурсов, член международной ассоциации преподавателей вокала «IATS».
- Евгений Трофимов — солист и основатель группы «Комната культуры», финалист шоу «Новая фабрика звезд» на телеканале «МузТВ».
- Ольга Грушина — певица, автор песен, композитор, участница второго сезона проекта «Битва хоров» на телеканале «Россия 1».
- Александр Герасимов — известный Алтайский музыкант, композитор, автор песен и аранжировщик.
По всем вопросам, связанным с проведением конкурса, ответят по телефону: 8 (983) 178 55 19.
Конкурс проводится в рамках проекта центра прототипирования «Центр цифрового контента» АГИК, созданного в рамках федерального проекта Правительства России. Соорганизаторами конкурса являются: Министерство культуры Алтайского края, Министерство образования и науки Алтайского края, Управление молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края, а также Алтайское региональное отделение партии «Единая Россия».
Генеральные спонсоры конкурса: торговая сеть «Мария-Ра» и торгово-развлекательный центр «GALAXY».