До окончания приема заявок на вокальный конкурс «ОЛИМП» осталось 3 дня

С 14 по 16 апреля в концертном зале АГИК пройдёт уникальный вокальный конкурс «ОЛИМП», где на одной сцене выступят звёзды и начинающие вокалисты. Конкурс «ОЛИМП» — это возможность прийти к поставленной цели на Всероссийском уровне. Для участников конкурс станет прекрасным творческим инструментом, а также серьезным трамплином в вокальный путь!

Главный приз конкурса — поездка на музыкальный образовательный форум Леонида Агутина, который пройдёт с 1 по 11 июля в г. Сочи, а также запись песни в профессиональной студии.



Специальные призы конкурса — это акустические системы, профессиональные вокальные микрофоны, аудиосистемы и многое другое. Также участники конкурса получат дополнительные баллы к результатам ЕГЭ при поступлении в Алтайский государственный институт культуры.

Всероссийский вокальный конкурс «ОЛИМП». Фото предоставлено Центром прототипирования «Центр цифрового контента» АГИК.

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Подать заявку для участия необходимо на официальном сайте конкурса: https://olimp-altai22.ru Заявки принимаются до 12 апреля (включительно).

Всероссийский вокальный конкурс «ОЛИМП». Фото предоставлено Центром прототипирования «Центр цифрового контента» АГИК.

К участию в конкурсе приглашаются исполнителисолистыдуэтыансамблихоровые коллективы детских и взрослых вокальных студий и других творческих объединений и образовательных организаций.

Конкурсные номинации:

Академический вокал. Эстрадный вокал. Джазовый вокал. Народный вокал ( фольклор). Авторская песня.

Всероссийский вокальный конкурс «ОЛИМП». Фото предоставлено Центром прототипирования «Центр цифрового контента» АГИК.

Состав жюри конкурса:

Александра Кузина — певица , финалистка шоу «Голос», «Новая звезда», педагог участников телевизионных конкурсов.

— певица финалистка шоу «Голос», «Новая звезда», педагог участников телевизионных конкурсов. Любовь Айкина — проректор по учебно-творческой работе Алтайского государственного института культуры , кандидат педагогических наук.

— проректор по учебно-творческой работе Алтайского государственного института культуры кандидат педагогических наук. Елизавета Бойцова — эстрадная вокалистка , лауреат международных конкурсов , член международной ассоциации преподавателей вокала «IATS».

— эстрадная вокалистка лауреат международных конкурсов член международной ассоциации преподавателей вокала «IATS». Евгений Трофимов — солист и основатель группы «Комната культуры», финалист шоу «Новая фабрика звезд» на телеканале «МузТВ».

— солист и основатель группы «Комната культуры», финалист шоу «Новая фабрика звезд» на телеканале «МузТВ». Ольга Грушина — певица , автор песен , композитор , участница второго сезона проекта «Битва хоров» на телеканале «Россия 1».

— певица автор песен композитор участница второго сезона проекта «Битва хоров» на телеканале «Россия 1». Александр Герасимов — известный Алтайский музыкант , композитор , автор песен и аранжировщик.



По всем вопросам, связанным с проведением конкурса, ответят по телефону: 8 (983) 178 55 19.

Конкурс проводится в рамках проекта центра прототипирования «Центр цифрового контента» АГИК, созданного в рамках федерального проекта Правительства России. Соорганизаторами конкурса являются: Министерство культуры Алтайского края, Министерство образования и науки Алтайского края, Управление молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края, а также Алтайское региональное отделение партии «Единая Россия».

Генеральные спонсоры конкурса: торговая сеть «Мария-Ра» и торгово-развлекательный центр «GALAXY».