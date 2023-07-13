15 июля
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Жизнь

Дмитрий Сергеев о проектах фонда “Синдром любви”

С 2016 года Дмитрий Сергеев занимает руководящую должность в попечительском совете фонда "Синдром любви", организации, посвященной поддержке людей с синдромом Дауна, а также борьбе со стереотипами и предрассудками, которые он вызывает. Фонд активно осуществляет широкий спектр информационных и благотворительных проектов, направленных на ликвидацию негативных стереотипов и обеспечение равных возможностей для людей с синдромом Дауна.

Один из проектов фонда называется "Книжки вверх ногами", его цель — преобразование восприятия обществом людей с синдромом Дауна, через применение литературы и искусства. В рамках данной инициативы известные личности и сами люди с синдромом Дауна совместно читают отрывки из своих любимых произведений. Такая практика способствует преодолению стигмы и предрассудков, связанных с синдромом Дауна, и одновременно демонстрирует их уникальность и индивидуальность. “Книжки вверх ногами” стал широко признанным проектом и получил заслуженное внимание со стороны знаменитостей и общественности, способствуя финансированию других проектов.

Еще одним важным проектом Фонда является фильм "Съешь слона", который рассказывает историю молодых актеров с синдромом Дауна, их борьбу, мечты и подготовку к премьере в ООН в Женеве. Главная цель фильма заключается в том, чтобы показать, что эти люди — обычные, сталкивающиеся с теми же проблемами, что и все остальные, и в то же время вдохновить и поддержать зрителей, чтобы они изменили свое отношение к различиям и стали более терпимыми.

Фонд также занимается реализацией проекта "Футбол для детей с синдромом Дауна", организованном в партнерстве с организацией "Даунсайд Ап". Главная цель этого проекта заключается в стимулировании физического развития и социализации детей с синдромом Дауна путем проведения футбольных тренировок. Проект использует инновационный подход к взаимодействию с этой группой детей и успешно проводит тренировки в более чем 20 городах России. Участие в данной программе позволяет детям развиваться физически, обучаться навыкам работы в коллективе и подготавливаться к самостоятельной жизни в будущем.

Роль Фонда "Синдром любви" в поддержке людей с синдромом Дауна и преодолении связанных с ними негативных стереотипов является очень важной. Через разнообразные программы фонд не только представляет таланты и интересы людей с синдромом Дауна в различных областях, но и активно способствует созданию позитивного диалога и взаимодействия между этой группой и обществом. Это помогает преодолеть страх и незнание, которые порождают стереотипы и предубеждения. Фонд предлагает возможности для развития и самореализации людей с синдромом Дауна, открывая им новые горизонты и помогая им найти свое место в обществе.

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