Для озлобленных на весь мир кошек ищут любящую семью в Бийске

Бийчане опубликовали объявление , в котором ищут заботливую семью для «злобных кошек».

Кошек — черепаховую маму и рыжую дочь — отдают бесплатно. Они неразлучны друг с другом и всегда стараются держаться вместе.

По словам продавцов, жизнь сильно помотала пушистых, их оставили прошлые хозяева после переезда. После пережитых неприятностей, кошки сильно озлобились.

«Мамка еще может будет к вам подходить, а дочка сто процентов первое время будет жить в подполе», — пишут продавцы.

Советуют брать в семью без детей, иначе они могут поцарапать.

Обе кошки привиты, стерилизованы и обработаны от паразитов. Ловят мышей и крыс.