Мечта миллионов. Как барнаульцы встретили знаменитую блогершу Катю Клэп

Магазин «Лэтуаль» в ТРЦ Galaxy не перестает удивлять барнаульцев. Уже второй месяц он приглашает звезд шоубизнеса и мира моды. 25 ноября на «Большой праздник» приехала кумир молодежи, известная блогерша Катя Клэп. Как ее встретили барнаульцы – в нашем материале.

Кумир из детства

Катя Клэп остается одной из самых популярных блогерш на YouTube уже на протяжении 13 лет. На ее канал подписано более 7 млн человек. Многие подписчики выросли вместе с ней и теперь пришли увидеться с кумиром детства.

О том, что блогерша собирается посетить Барнаул, стало известно из соцсетей Кати Клэп, а также магазина «Лэтуаль». Некоторые подписчики возмутились таким выбором девушки, так как надеялись, что она в первую очередь посетит столицу Сибири – Новосибирск.

Настоящее имя Кати Клэп – Екатерина Трофимова. Она родилась в Москве 19 мая 1993 года. Свой первый канал на YouTube под названием Foggy Disaster она создала в 2008 году. А через два года перешла на второй канал TheKateClapp, который и принес ей популярность. Катя Клэп одна из первых начала развиваться в мире видеоблогинга на YouTube. Подписчиков покорил ее легкий характер и веселые челленджи, которые многие начали за ней повторять.

Встреча с Катей Клэп в ТЦ Galaxy Юлия Дильман

Долгожданная встреча

Толпа собралась в магазине «Лэтуаль» уже в 13:00 дня, несмотря на то, что встреча была запланирована в 15:00. Многие стремились занять места поближе у огороженной площадки, чтобы как можно лучше разглядеть блогершу и задать ей вопрос. Время ожидания скрашивали ведущие, которые проводили розыгрыши подарков среди покупателей.

Большинство фанатов – молодые девушки от 20 лет. Многие из них следят за творчеством Кати Клэп более 10 лет и начали смотреть ее ролики, когда еще были детьми.

Потому фанатки не смогли сдержать эмоций, когда блогерша наконец предстала перед гостями. Некоторые даже расплакались от счастья. «Даже не верится, что она сейчас здесь, живая, рядом со мной!» - говорили они.

"Моя мечта сбылась! Я безумно благодарна Кате за все ее старания! Сегодня мне удалось сказать ей слова благодарности за все 12 лет, которые я смотрю ее канал! Я всегда мечтала, что встречу ее и от души поблагодарю!" - поделились подписчики во Вконтакте.

Встреча с Катей Клэп в ТЦ Galaxy Юлия Дильман Встреча с Катей Клэп в ТЦ Galaxy Юлия Дильман Встреча с Катей Клэп в ТЦ Galaxy Юлия Дильман Встреча с Катей Клэп в ТЦ Galaxy Юлия Дильман

Катя также была рада увидеться со своими подписчиками. В своем Telegram-канале она призналась, что почти не спала из-за перелета, но не жалеет о путешествии. Блогерша также рассказала подписчикам, что перед поездкой внимательно изучила всю информацию о Барнауле и после встречи собирается посетить набережную Оби, прогуляться по историческим улочкам города и полюбоваться архитектурой.

Бюьти-свидание

Встреча носила разговорный характер. Катя Клэп рассказывала о своем творческом пути и как она впервые начала создавать свой контент.

«Тогда появились первые телефоны Nokia, на которых можно было создавать слайд-шоу из своих фотографий. Я делала кучу подобных роликов, используя, как мне тогда казалось, очень крутые переходы, например, «восьмерочку», «кубики», «звездочку», - вспоминает блогерша.

По словам Кати Клэп, тогда еще не существовало самого понятия «видеоблогинг», но интуитивно она уже понимала, в каком жанре она хочет снимать видео. Это придавало ей уверенности в собственных силах и помогало чувствовать себя особенной.

«YouTube помогал мне отрешиться от школьных будней и стать абсолютно новым человеком. В интернете я словно погружалась в другой мир, где могла обрести новых друзей и выйти за рамки привычной жизни. Потому что, если честно, мне не нравилось общаться с детьми со своего района, у которых уже как будто бы уже все предопределено», - рассказывает блогерша.

Конечно, родственники не сразу одобрили выбор Кати, некоторые из них надеялись, что девушка выберет «настоящую» профессию. «Подобное непонимание типично для многих блогеров. К тому же в начале всегда есть страх, что ты сделаешь что-то не то и тем самым не оправдаешь надежд семьи и своих собственных», - говорит Катя Клэп.

Собаки, мишура и Лана Дель Рей

Также Катя Клэп отвечала на вопросы подписчиков. Одни интересовались, как блогерше удается не сворачивать со своего творческого пути и оставаться самой собой. А другие спрашивали, о чем она мечтает и какая музыка ей больше нравится. Altapress.ru собрал несколько ответов:

- Не страдаешь ли ты от выгорания? - Конечно, тяжело заниматься одним и тем же делом на протяжении многих лет. Иной раз уже не знаешь, чем удивить аудиторию. Потому я стараюсь читать различные книги и статьи, путешествую, знакомлюсь с людьми – все ради того, чтобы набраться нового опыта и продолжать радовать подписчиков. Ведь выгорание для меня – это в первую очередь отсутствие опыта, которым нельзя поделиться. - О чем ты мечтаешь? - Сейчас я мечтаю об одном – наконец, расправить крылья и осуществлять свои амбиции. - Какая твоя любимая песня? - Я на самом деле такая basic (обычная, следующая «попсовой» моде – прим. ред). Моя любимая певица Лана Дель Рей, мне нравится ее песня "Go Go Dancer". - Как ты создаешь Новогоднее настроение? - Мы с Женей (муж Кати Клэп, Евгений Баженов, известный как блогер Бэдкомедиан) уже нарядили дом. Причем он увешал все комнаты мишурой, которую я на самом деле терпеть не могу! Ведь она нарушает мой идеальный минималистичный порядок. Ну думаю ладно, пусть порадуется. - У тебя много собак, не завидуют ли питомцы, которые живут на улице в вольерах, домашним собакам? - Своих питомцев могу охарактеризовать так. Таксы очень наглые, они уже на пороге как будто недовольно цокают коготочками. А вот шнауцеры – словно большие мягкие плюхи. Они очень умные, команды схватывают прямо на лету. Но при этом любят притворяться домашними, стоит только в дом пустить: тут же развалятся в ногах и делают вид, что ничего не умеют.

Также подписчики подарили Кате Клэп подарки и сделали совместные фотографии на селфи-сессии.

Встреча с Катей Клэп Сообщество "КАТЯ КЛЭП / Kate Clapp" Встреча с Катей Клэп Сообщество "КАТЯ КЛЭП / Kate Clapp"

Позже Катя Клэп поделилась своими впечатлениями в Telegram-канале.