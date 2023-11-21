Для чего удачен Михайлов день - приметы и традиции 21 ноября

Традиции Михайлова дня
В этот день на улице становилось теплее, снег со льдом начинали подтаивать, потому 21 ноября прозвали еще Михайловскими оттепелями.
Михайлов день считался удачным для гостей. Стоило принять друзей и близких у себя и накрыть богатый стол. Да и самому сходить в гости.
Также наши предки верили, что в этот день нечисть начинает сильнее беситься. Хищные звери причиняют ущерб хозяйству, время от времени буянит домовой и зло «шуткуют» дворовой, рижник, огуменник и прочая нечистая сила.
Банкет, накрытый стол.
CC0
Что нельзя делать 21 ноября
- Нельзя делать работу в корыстных целях - иначе небесные силы накажут.
- Не стоит мыть голову - можно смыть ум.
- Не рекомендуется заниматься тяжелым трудом.
- Запрещено ссориться и ругаться с близкими.
Объятия. Пара
СС0
Приметы Михайлова дня
- Если с утра мороз, то в декабре и январе снега много будет.
- Утром густой туман – к потеплению.
- Если день теплый и солнечный, то зима будет морозной.
- Увидеть иней утром – к снежной зиме.
- Мокрый снег – к дождливой зиме.