«Детский сад котят»: новорожденные тигрята в Барнауле попали на видео

На кадрах можно увидеть мать Багиру и трех ее тигряток, которым еще не придумали имена.
«Багира умница! Заботливая мамочка» — написал директор зоопарка Сергей Писарев.
В тот же день, 16 апреля, львица Ая родила львят.
«Детский сад котят» — написал Писарев.
В 2023 году аист часто навещает барнаульский зоопарк. В январе на свет появились малыши у гималайской медведицы Даши. Родились они от медведя Жорика, который скончался накануне Нового года.
В этом же месяце родился черный и голосистый котенок у леопардов Сильвы и Маврика.
А в марте барнаульский зоопарк пополнили целых 12 козлят. Три нубийских и девять камерунских. Из них всего три козла. Остальные — козочки.
Посмотрите на этих маленьких очаровашек: