18 июня
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Жизнь

Детки в клетке и не только. Как животные барнаульского зоопарка нежатся в теньке и заигрывают с гостями - фото

В барнаульском зоопарке "Лесная сказка" жизнь бьют ключом. Цветы радуют глаз посетителей, малыши выходят на свои первые прогулки по вольеру, а взрослые нежатся в теньке. Замечательная фотоподборка - материале altapress.ru.

Животные барнаульского зоопарка
Животные барнаульского зоопарка
Барнаульский зоопарк "Лесная сказка"

Многие малыши, которые родились весной 2023, уже подросли и теперь, наравне со взрослыми, выходят в прогулочный вольер. Особенно им интересно наблюдать за детьми, которые чем-то похожи на них самих. Некоторые - даже очень.

Посетители барнаульского зоопарка
Посетители барнаульского зоопарка
Барнаульский зоопарк "Лесная сказка"
Посетители барнаульского зоопарка
Посетители барнаульского зоопарка
Барнаульский зоопарк "Лесная сказка"
Животные барнаульского зоопарка
Животные барнаульского зоопарка
Барнаульский зоопарк "Лесная сказка"

Каждый день животные усердно трудятся. Красуются перед гостями, едят сладости и поласкаются в прохладной воде.

Животные барнаульского зоопарка
Животные барнаульского зоопарка
Барнаульский зоопарк "Лесная сказка"
Животные барнаульского зоопарка
Животные барнаульского зоопарка
Барнаульский зоопарк "Лесная сказка"

А после тяжелого рабочего дня звери ложатся в тенек и отдыхают.

Животные барнаульского зоопарка
Животные барнаульского зоопарка
Барнаульский зоопарк "Лесная сказка"

Такая замечательная фотоподборка животных точно поднимет настроение:

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