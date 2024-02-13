Десять тыс. блинов планируют испечь на «Сибирской Масленице» в Алтайском крае

16 марта в Алтайском крае пройдет фестиваль «Сибирская Масленица». Об этом сообщает altairegion22.

Известно, что мероприятие пройдет 18 раз в селе Новотырышкино.

Гости будут участвовать в конкурсах, играх, хороводах.

Также на площадке будет много мясных блюд, которые приготовили на углях и гриле. Сладкоежки тоже насладятся — будут давать выпечку и сладости.

В этом году на «Сибирской Масленице» планируют испечь 10 тыс. блинов.

Для такого количества блинчиков понадобится около 300 кг теста.

При этом блины можно будет получить в обмен на игровую валюту фестиваля - блинные рубли. Их выдадут за участие в конкурсах.

Ранее священник рассказал, что не стоит делать в Масленицу.

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