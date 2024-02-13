Десять тыс. блинов планируют испечь на «Сибирской Масленице» в Алтайском крае

Известно, что мероприятие пройдет 18 раз в селе Новотырышкино.
Гости будут участвовать в конкурсах, играх, хороводах.
Также на площадке будет много мясных блюд, которые приготовили на углях и гриле. Сладкоежки тоже насладятся — будут давать выпечку и сладости.
В этом году на «Сибирской Масленице» планируют испечь 10 тыс. блинов.
Для такого количества блинчиков понадобится около 300 кг теста.
При этом блины можно будет получить в обмен на игровую валюту фестиваля - блинные рубли. Их выдадут за участие в конкурсах.
Ранее священник рассказал, что не стоит делать в Масленицу.
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