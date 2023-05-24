Деревья со стройплощадки на Змеиногорском тракте пересаживают в другие места

Строительство трехуровневой развязки на пересечении шоссе Ленточный Бор, Змеиногорского и Южного трактов идет с апреля.
До начала строительства специалисты изучили все нюансы территории. Одной из проблем стали зеленые насаждения, которые росли на месте будущих опор третьего уровня новой развязки.
Судьба елей волновала многих неравнодушных горожан.
В итоге администрация Центрального района и бюджетное учреждение "Благоустройство и озеленение" определили места для пересадки зеленых красавиц.
Так, часть насаждений уже украшают сквер в Сибирской долине. А другая часть в скором времени появится на пл. Октября.
Власти города отмечают, что пересадка деревьев стала возможна благодаря поддержке администрации "Изумрудный".
Ранее в распоряжении altapress.ru оказались кадры со стройплощадки будущей развязки, сделанные при помощи квадрокоптера.