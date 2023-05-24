24 мая
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Жизнь

Деревья со стройплощадки на Змеиногорском тракте пересаживают в другие места

Ели с места будущей развязки на Змеиногорском тракте уже находятся в процессе переезда, сообщают в пресс-службе мэрии Барнаула.

Пересадка елей со Змеиногорского тракта.
Пересадка елей со Змеиногорского тракта.
barnaul.org

Строительство трехуровневой развязки на пересечении шоссе Ленточный Бор, Змеиногорского и Южного трактов идет с апреля.

До начала строительства специалисты изучили все нюансы территории. Одной из проблем стали зеленые насаждения, которые росли на месте будущих опор третьего уровня новой развязки.

Судьба елей волновала многих неравнодушных горожан.

В итоге администрация Центрального района и бюджетное учреждение "Благоустройство и озеленение" определили места для пересадки зеленых красавиц.

Так, часть насаждений уже украшают сквер в Сибирской долине. А другая часть в скором времени появится на пл. Октября.

Власти города отмечают, что пересадка деревьев стала возможна благодаря поддержке администрации "Изумрудный".

Ранее в распоряжении altapress.ru оказались кадры со стройплощадки будущей развязки, сделанные при помощи квадрокоптера.

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