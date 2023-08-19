Депутат Госдумы предложила выдавать жилье многодетным семьям - но только за пятого ребенка

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина предложила выдавать жилищный сертификат многодетным семьям после рождения пятого ребенка. Об этом сообщает Lenta.ru.

Нина Останина обеспокоена тем, что многие меры поддержки многодетных семей остаются на региональном уровне, из-за чего льготы могут отличаться. Депутат уверена, что этим должно заниматься, в первую очередь, государство.

Одной из мер поддержки может стать выдача сертификата на жилье после рождения пятого ребенка. По мнению Останиной, это будет стимулировать семьи рожать пять детей, и соответственно, поможет стране выбраться из демографического кризиса.

По словам парламентария, законопроект улучшит положение 2,5 млн семей.

Ранее многодетным семьям предложили четырехдневную рабочую неделю.