Депутат Госдумы предложила выдавать жилье многодетным семьям - но только за пятого ребенка

Нина Останина обеспокоена тем, что многие меры поддержки многодетных семей остаются на региональном уровне, из-за чего льготы могут отличаться. Депутат уверена, что этим должно заниматься, в первую очередь, государство.
Одной из мер поддержки может стать выдача сертификата на жилье после рождения пятого ребенка. По мнению Останиной, это будет стимулировать семьи рожать пять детей, и соответственно, поможет стране выбраться из демографического кризиса.
По словам парламентария, законопроект улучшит положение 2,5 млн семей.
Ранее многодетным семьям предложили четырехдневную рабочую неделю.