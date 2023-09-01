1 сентября
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Жизнь

День знаний - 1 сентября. Поздравления в прозе, стихах и смс

День знаний был объявлен государственным праздником в 1980 году, но только в 1984 его массово отметили во всех советских школах. Сделать первым учебным днем именно 1 Сентября решили коммунисты — в 1935 году они обязали все учебные заведения начинать учебный год в первый день осени. До этого в стране не было единой даты начала школьных занятий.

День знаний в Бобровской СОШ.
День знаний в Бобровской СОШ.
Анна Зайкова.

Поздравления с Днем знаний в смс

Побольше открытий,
Чудесных событий,
Терпенья, уменья,
На все настроенья.

Чтоб все получалось,
Мечты чтоб сбывались.
И без испытаний
Учиться. С Днем знаний!

Приходит к нам День знаний
Под ручку с сентябрем.
Хочу тебя поздравить,
С осенним первым днем!

Пусть новый год учебный
Удачу принесет,
Успехи, вдохновение
И творчества полет!

Что в День знаний пожелать?
Никогда не уставать,
Все заданья выполнять
Только на оценку «пять».

Быть всегда на высоте,
Смело следовать к мечте,
Помнить, что залог успеха —
Меньше стресса, больше смеха!

Осень. Кот.
Осень. Кот.
СС0

Поздравления с Днем знаний в прозе

Светлый и теплый праздник — День знаний! Пусть он принесет радость от нового учебного года, много интересных задач и миллионы верных решений, солнце в глазах и счастье в душе!

В День знаний желаю, чтобы хорошее настроение не угасало, мечты сбывались, а учение давалось легко. Пусть учебный год будет наполнен незабываемыми моментами, открытиями и грандиозными успехами.

С Днём знаний! Желаю успешного учебного года без трудностей и лени, желаю, чтобы каждый день был наполнен интересом и весельем, желаю от этого года взять большой багаж знаний и немалый рюкзак радостных событий.

Осень.
Осень.
СС0

Поздравления с Днем знаний в стихах

Вот и осени дыхание,
Новый лист календаря.
Снова наступил День знаний —
Главный праздник сентября!

Ты с хорошим настроением
В школу каждый день иди.
На любой вопрос решение
Сможешь ты тогда найти!

И с любой задачей школьной,
Знаем, справишься шутя.
Радуйся годам веселым,
Они быстро пролетят!

Познать, запомнить всё на свете,
Обдумать всё и всё понять,
За всё на свете быть в ответе —
День знаний празднуем опять!
Раз праздник есть — он, значит, нужен,
А был бы повод в сентябре...
Вот желтый лист опять закружит
Осенний день в календаре.
Когда нужны и ум и знания
... а значит и жива душа...
Родится мир, сквозь испытания
Упорно к мудрости спеша!

Открывает школа двери,
И звонок уже звенит.
Убегая с каруселей,
В школу детвора спешит.

Пожелать хочу успеха
И в учебе, и в делах,
Больше радости и смеха,
Больше веры в чудеса.

Чтоб учеба − на отлично,
Чтоб здоровье — на ура!
И удачи безграничной,
И бескрайнего добра!

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