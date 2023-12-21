День зимнего солнцестояния: какой будет самая длинная ночь в году

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Почему в этот день самая длинная ночь?

В день зимнего солнцестояния Южное полушарие Земли максимально повернуто к Солнцу и там наступает астрономическое лето, в то время как на Северном полушарии - зима.

Солнце, двигаясь по эклиптике, в этот момент достигает самого удаленного положения от небесного экватора в сторону Южного полюса.

"Солнцестоянием" называют эффект, когда Солнце словно останавливается на небе в одном положении. Это связано с тем, что оно восходит на юго-востоке, а заходит на юго-западе, описывая самую короткую дугу на небосводе.