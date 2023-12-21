21 декабря
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

День зимнего солнцестояния: какой будет самая длинная ночь в году

День зимнего солнцестояния выпадает на 21-22 декабря в 2023 году. В этот день на Северном полушарии наступает астрономическая зима, в то время как на Южном - лето. Altapress.ru рассказывает, какой будет самая длинная ночь и как празднуют этот день.

Закат. Осенний Барнаул.
Закат. Осенний Барнаул.
vk.com/barneos22.
1
Почему в этот день самая длинная ночь?

В день зимнего солнцестояния Южное полушарие Земли максимально повернуто к Солнцу и там наступает астрономическое лето, в то время как на Северном полушарии - зима.

Солнце, двигаясь по эклиптике, в этот момент достигает самого удаленного положения от небесного экватора в сторону Южного полюса.

"Солнцестоянием" называют эффект, когда Солнце словно останавливается на небе в одном положении. Это связано с тем, что оно восходит на юго-востоке, а заходит на юго-западе, описывая самую короткую дугу на небосводе.

2
Когда за зимним солнцестоянием можно наблюдать на Алтае?

День зимнего солнцестояния будет в ночь на 22 декабря в Алтайском крае. А именно 21 декабря в 21:48:10 по часовому поясу UTC-0.

Световой день составит около 7 часов.

Закат алтайского строительства. Кран.
Закат алтайского строительства. Кран.
altapress.ru
3
А когда день начнет увеличиваться?

День начнет постепенно увеличиваться после самой долгой ночи. К 1 января он вырастет уже на 7 минут.

4
Как празднуют зимнее солнцестояние?

День зимнего солнцестояния был связан с различными приметами и поверьями. Так в древней Германии отмечали языческий праздник Йоль. Люди зажигали деревья, символизирующие небесное светило, чтобы вернуть Солнце, его тепло и свет.

Славяне тоже жгли костры, чтобы помочь Солнцу одержать победу над тьмой. Древние люди верили, что в день зимнего солнцестояния приходит бог Карачун или Корочун - от слова "короткий". Он приносил с собой зимние холода и долгие темные вечера.

А вот христиане праздновали в этот день Рождество. Однако из-за смены календарей, оно теперь отстает на две недели.

Закат. Осенний Барнаул.
Закат. Осенний Барнаул.
vk.com/barneos22.
5
Обряды на День зимнего солнцестояния

В этот день можно проводить позитивные ритуалы, которое помогут успокоить тело и душу.

  • Обряд отпускания негатива - на бумаге записывают все то, что вызывало негатив в течение прошедшего года, и о чем хочется забыть. После на закате дня перед солнцестоянием нужно сжечь листок, представляя, как уходят все печали и тревоги.
  • Обряд очищения водой - человеку следует принять "очищающую ванну". Для этого выключают свет, зажигают свечи и ложатся в ванну, полную горячей воды. Нужно вспомнить все переживания и тревоги и отпустить их вместе с водой.
  • Обряд загадывания желания - загаданное желание в день солнцестояния должно обязательно исполниться. Для этого нужно встать на рассвете, повернуться лицом к востоку, и смотря на восход Солнца, проговорить свое желание - как можно подробнее.
Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость